РФС отказался снять с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по заявлению бывшего игрока казанского клуба Шоты Бибилова.



В прошлом году «Рубин» в одностороннем порядке расторг контракт с игроком, после чего Бибилов подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. «Рубин» обязали выплатить футболисту зарплату за август 2016 года, а также проценты за задержку выплаты зарплаты, задолженность по ежегодному стимулирующему вознаграждению за прошлый год и компенсацию за досрочное расторжение контракта.