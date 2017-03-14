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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29071253/
14 марта 2017, 13:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФС отказался снять с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза отказала в удовлетворении заявления «Рубина» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт РФС.

Запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по заявлению бывшего игрока казанского клуба Шоты Бибилова.

В прошлом году «Рубин» в одностороннем порядке расторг контракт с игроком, после чего Бибилов подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. «Рубин» обязали выплатить футболисту зарплату за август 2016 года, а также проценты за задержку выплаты зарплаты, задолженность по ежегодному стимулирующему вознаграждению за прошлый год и компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Рубин
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