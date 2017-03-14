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14 марта 2017, 13:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФС признал верными ключевые решения арбитра Турбина в матче «Амкар» — «Зенит»

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала верными ключевые решения арбитров матча между пермским «Амкаром» и петербургским «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России, сообщил агентству «Р-Спорт» полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

РФС признал верными ключевые решения арбитра Турбина в матче Амкар — Зенит - Фото Увеличить
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В воскресенье главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал работу москвича Евгения Турбина и его бригады на матче 19-го тура чемпионата страны «Амкар» — «Зенит», завершившемся победой хозяев со счетом 1:0. Заседание контрольно-квалификационной комиссия РФС прошло во вторник в Москве.

«На седьмой минуте матча в ситуации «гол — не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету. На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где (Артем) Дзюба нарушил правило «вне игры». На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры», — сказал Калошин по телефону.

«На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку “Зенита” Хави Гарсии. На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной “Амкара” не было», — добавил собеседник агентства.

12.03.2017 11:30 Зрители 12200 основной раунд: 19-й тур Звезда
Амкар 1:0 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Мирча Луческу
Голы
33′ Роланд Гиголаев (Ч. Анене) 13
Составы
60′ Дмитрий Хомич 15
Брайн Оладапо Идову 19
Роланд Гиголаев 13
27′ Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
73′ Януш Гол 5
23′ Павел Комолов 20
Чума Анене 11
Фегор Огуде 8
75′ Михаил Костюков 27
Давид Хурцидзе 25
35′ 59′ Алексей Гасилин 17
90′ Бранко Йовичич 33
Александр Салугин 77
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито 77′
13 Луиш Нету 60′
7 Виктор де Паула Жулиану
22 Артем Дзюба (к)
9 Александр Кокорин
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
81 Юрий Жирков 71′
60 Бранислав Иванович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 69′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 62′
29 Роберт Мак
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 15
14 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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