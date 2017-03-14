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В воскресенье главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал работу москвича Евгения Турбина и его бригады на матче 19-го тура чемпионата страны «Амкар» — «Зенит», завершившемся победой хозяев со счетом 1:0. Заседание контрольно-квалификационной комиссия РФС прошло во вторник в Москве.

«На седьмой минуте матча в ситуации «гол — не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету. На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где (Артем) Дзюба нарушил правило «вне игры». На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры», — сказал Калошин по телефону.

«На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку “Зенита” Хави Гарсии. На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной “Амкара” не было», — добавил собеседник агентства.