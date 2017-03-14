Тульский «Арсенал» и ЦСКА 26 марта проведут товарищеский матч

Встреча запланирована на 26 марта и пройдёт на стадионе «Октябрь» в Москве. Начало — 15:00 мск. Об этом говорится на официальной странице «Арсенала» в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">26 марта <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> на стадионе "Октябрь" в Москве проведет спарринг с <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a>. Начало в 15.00. <a href="https://t.co/crDhYBTEG7">pic.twitter.com/crDhYBTEG7</a></p>— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal/status/841576551204454400">14 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





В нынешнем сезоне «Арсенал» и ЦСКА встречались один раз в 14-м туре РФПЛ. Тогда «армейцы» одержали минимальную победу (1:0).