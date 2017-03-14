Тульский «Арсенал» и ЦСКА 26 марта проведут товарищеский матч
Тульский «Арсенал» и московский ЦСКА заполнят паузу в чемпионате, связанную с играми сборной России, контрольным матчем.
Встреча запланирована на 26 марта и пройдёт на стадионе «Октябрь» в Москве. Начало — 15:00 мск. Об этом говорится на официальной странице «Арсенала» в «Твиттере».
В нынешнем сезоне «Арсенал» и ЦСКА встречались один раз в 14-м туре РФПЛ. Тогда «армейцы» одержали минимальную победу (1:0).
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