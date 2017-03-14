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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29068856/
14 марта 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Глава московских судей отказался работать с Будогосским

Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявления в департамент судейства и инспектирования РФС и судейский комитет РФС, временно прекратив инспектирование матчей чемпионата России — пока действуют полномочия руководителей этих органов Андрея Будогосского и Андрея Бутенко.

Соответствующие обращения направлены президентам РФС и РФПЛ Виталию Мутко и Сергею Прядкину.

Ранее от инспектирования отказался Владимир Енютин. Станислав Сухина не вправе быть инспектором — он стал сотрудником «Локомотива». Николай Левников тоже выведен из списка, так как он возглавил судейский корпус в Казахстане. Тарас Безубяк до конца сезона не будет получать назначений, потому что не сдал экзамен.
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