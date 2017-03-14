Глава московских судей отказался работать с Будогосским

Соответствующие обращения направлены президентам РФС и РФПЛ Виталию Мутко и Сергею Прядкину.

Ранее от инспектирования отказался Владимир Енютин. Станислав Сухина не вправе быть инспектором — он стал сотрудником «Локомотива». Николай Левников тоже выведен из списка, так как он возглавил судейский корпус в Казахстане. Тарас Безубяк до конца сезона не будет получать назначений, потому что не сдал экзамен.