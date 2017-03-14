Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.
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Итоги 19-го тура
1. «Спартак» оторвался от «Зенита», который, в свою очередь, пропустил вперед ЦСКА. Отрыв солидный. Но не для дистанции в одиннадцать туров. И не для «Спартака», у которого впереди матчи с «Локомотивом», «Зенитом», ЦСКА, а также гостевые игры с «Уфой», «Ростовом» и «Амкаром».
Интересно, что после матча с «Анжи» футболисты «Спартака» не получили выходных. В понедельник началась подготовка к следующей игре — с «Локомотивом». Пока без Глушакова и Адриано.
2. «Краснодар», обыграв вчера «Локомотив», поднялся в еврокубковую зону.
Напомним, из Кубка России «быки» вылетели. И получить путевку в следующий еврокубковый сезон они могут только двумя способами — заняв место в первой четверке или выиграв Лигу Европы. Хорошие новости в том, что вернулись из лазарета Каборе, Калешин и Мамаев. Это вселяет оптимизм перед ответным матчем с «Сельтой».
3.
«Зенит», Луческу, Турбин
Не утихает шум по поводу работы Евгения Турбина на матче «Амкар» — «Зенит». Эксперты продолжают спорить, был ли пенальти, и было ли судейство предвзятым. Ошибиться Турбин вполне мог, как ошибаются все судьи планеты. А что касается предвзятости, то на эту тему очень четко высказался Гаджи Гаджиев: «Мне кажется, что преднамеренно судить против “Зенита” никто не будет. Таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет».
Фанаты «Зенита» купили два больших телевизора — для Турбина и Андрея Будогосского, главы нашего судейского корпуса.
Впрочем, Будогосский уже сказал, что отдаст телевизор либо в хоспис, либо в детский дом. Спасибо фанатам «Зенита»!
Вчера же объявили назначения на матчи 20-го тура. Встречу «Зенит» — «Арсенал» обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым. Вновь на игру «Зенита» назначен московский арбитр. Знатно Будогосский троллит Мирчу Луческу.
«Спартак» — базовый клуб сборной
24 и 28 марта сборная России проведет очередные товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии соответственно. Вчера Станислав Черчесов обнародовал список игроков. Есть ли сюрпризы? Наверное, есть — Бухаров. Хотя какие могут быть сюрпризы в составах на товарищеские матчи? И так понятно, что это своего рода кастинг.
Бухаров, как и всегда в таких случаях, назвал вызов неожиданным. Вы помните, чтобы игроки говорили
В списке не оказалось Кокорина. По словам Черчесова, Александр не получил вызов по спортивному принципу. Иначе говоря, в футбол играет не очень. Интересное наблюдение!
Самое большое представительство в сборной вновь получил «Спартак» — шесть игроков. Даже не верится, что пару лет назад в национальную команду приглашали максимум двух игроков
Бонус. Супергол Аршавина
Аршавин продолжает феерить в чемпионате Казахстана. Вот его последний гол.
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