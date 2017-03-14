Груз Турбина

По ходу матча «Амкар» — «Зенит» в Петербурге испытали не самое приятное дежавю — в августе 2013 года Евгений Турбин уже отмечался смехотворной ошибкой в матче сине-бело-голубых с нижегородской «Волгой». Арбитр перепутал Романа Широкова с Халком и решительно показал бразильцу вторую желтую карточку за нарушение, которого форвард не совершал. Удивили не только удаление Халка, но и все действия Турбина в той ситуации. Арбитр показал, что штрафной нужно разыгрывать по свистку, но сделал это в тот момент, когда все зенитовцы оказались к нему спиной. После того как «стандарт» был исполнен без его сигнала, рефери покарал не Широкова, который сделал пас вперед, а подвернувшегося под руку Халка.

Эта ошибка стоила Турбину ряда сезонов без работы в премьер-лиге. Арбитр вернулся в элиту лишь в конце чемпионата-2015/16, а в воскресенье впервые за три с лишним года обслуживал матч с участием «Зенита». Еще до стартового свистка решение назначить на встречу сине-бело-голубых судью с таким грузом выглядело сомнительным. При любом развитии событий та история с Халком могла сыграть против судьи. Все в точности по Чехову — если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. И оно выстрелило аж трижды.

В трех спорных эпизодах арбитр принимал сторону пермяков — не засчитал голы Хави Гарсии и Дзюбы в первом тайме, а во втором не увидел нарушения в единоборстве зенитовского форварда с Огуде в штрафной хозяев. В ситуации с неназначенным 11-метрового повтор не дает полного понимания, прав ли был Турбин, посчитавший, что нигериец действовал по правилам, но Дзюба в интервью после финального свистка высказался категорично: «Пенальти был стопроцентный — меня бьют и руками толкают». При этом соперники — сам Огуде и главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев — этот эпизод никак не прокомментировали.

Оба момента с зенитовскими голами можно долго обсуждать. Стоило ли отменить первое взятие ворот из-за офсайда у Нету (так же незамеченного помощником Турбина, как и сам гол)? Не слишком ли формально главный арбитр подошел к трактовке правил, когда остановил голевую атаку Дзюбы из-за того, что Хомич исполнил свободный не с того места? Однако факт остается фактом — в трех главных моментах игры судья принял решения не в пользу «Зенита». Тот самый рефери, который однажды серьезно пострадал из-за ошибки, допущенной во время матча петербургского клуба.

Невольно болельщики начинают задумываться о беспристрастности арбитра и его квалификации? На решающем этапе чемпионата встречу с участием одного из претендентов на золотые медали обслуживает человек, который три с половиной года назад допустил серию методических ошибок, был подвергнут длительной дисквалификации и вернулся на высший уровень сравнительно недавно. Разве такое назначение можно назвать разумным решением?

Мирча Луческу часто жалуется на московских судей. У нас принято относиться к заявлениям румынского тренера с иронией. Но давайте вспомним, что в двух ключевых выездных играх первой части сезона «Зенит» потерял очки из-за ошибок людей в черном. Департамент судейства и инспектирования РФС признал, что Алексей Николаев невольно помог «Краснодару», засчитав чудо-гол Окриашвили — в ходе голевой атаки Измайлов оказался в офсайде, а Виталий Мешков не назначил пенальти за фол ростовчанина Сесара Наваса на Кокорине. Это — минус три очка в чемпионской гонке. Так настолько ли неправ Луческу?

Сергей ЯРЕМЕНКО.