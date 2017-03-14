Груз Турбина
Корреспондент «СЭ» в Северной столице о роли арбитра в поражении «Зенита» в Перми.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По ходу матча «Амкар» — «Зенит» в Петербурге испытали не самое приятное дежавю — в августе 2013 года Евгений Турбин уже отмечался смехотворной ошибкой в матче
Эта ошибка стоила Турбину ряда сезонов без работы в
В трех спорных эпизодах арбитр принимал сторону пермяков — не засчитал голы Хави Гарсии и Дзюбы в первом тайме, а во втором не увидел нарушения в единоборстве зенитовского форварда с Огуде в штрафной хозяев. В ситуации с неназначенным 11-метрового повтор не дает полного понимания, прав ли был Турбин, посчитавший, что нигериец действовал по правилам, но Дзюба в интервью после финального свистка высказался категорично: «Пенальти был стопроцентный — меня бьют и руками толкают». При этом соперники — сам Огуде и главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев — этот эпизод никак не прокомментировали.
Оба момента с зенитовскими голами можно долго обсуждать. Стоило ли отменить первое взятие ворот
Невольно болельщики начинают задумываться о беспристрастности арбитра и его квалификации? На решающем этапе чемпионата встречу с участием одного из претендентов на золотые медали обслуживает человек, который три с половиной года назад допустил серию методических ошибок, был подвергнут длительной дисквалификации и вернулся на высший уровень сравнительно недавно. Разве такое назначение можно назвать разумным решением?
Мирча Луческу часто жалуется на московских судей. У нас принято относиться к заявлениям румынского тренера с иронией. Но давайте вспомним, что в двух ключевых выездных играх первой части сезона «Зенит» потерял очки
Сергей ЯРЕМЕНКО.
|Гаджи Гаджиев
|Мирча Луческу
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|15
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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