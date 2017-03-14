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14 марта 2017, 0:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Будогосского и Турбина

Фанаты «Зенита» сдержали обещание и купили телевизор для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Снимок подарка был опубликован в соцсетях. Такой же приобретен для арбитра Евгения Турбина.

Болельщики ФК Зенит на матче 19-го тура чемпионата России. Увеличить
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© РИА "Новости"

Напомним, что в интервью «СЭ» сам Будогосский сказал, что отдаст телевизор, если его получит, либо в хоспис, либо в детский дом.

«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — говорится в заявлении болельщиков.

Напомним, что причиной для такой инициативы стала неоднозначная работа судейской бригады во главе с Турбиным на матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» (1:0). После игры Будогосский заявил, что при просмотре повторов в трансляции не нашел ошибок в действиях арбитров.

12.03.2017 11:30 Зрители 12200 основной раунд: 19-й тур Звезда
Амкар 1:0 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Мирча Луческу
Голы
33′ Роланд Гиголаев (Ч. Анене) 13
Составы
60′ Дмитрий Хомич 15
Брайн Оладапо Идову 19
Роланд Гиголаев 13
27′ Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
73′ Януш Гол 5
23′ Павел Комолов 20
Чума Анене 11
Фегор Огуде 8
75′ Михаил Костюков 27
Давид Хурцидзе 25
35′ 59′ Алексей Гасилин 17
90′ Бранко Йовичич 33
Александр Салугин 77
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито 77′
13 Луиш Нету 60′
7 Виктор де Паула Жулиану
22 Артем Дзюба (к)
9 Александр Кокорин
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
81 Юрий Жирков 71′
60 Бранислав Иванович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 69′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 62′
29 Роберт Мак
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 15
14 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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