Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Будогосского и Турбина

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Напомним, что в интервью «СЭ» сам Будогосский сказал, что отдаст телевизор, если его получит, либо в хоспис, либо в детский дом.

«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — говорится в заявлении болельщиков.

Напомним, что причиной для такой инициативы стала неоднозначная работа судейской бригады во главе с Турбиным на матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» (1:0). После игры Будогосский заявил, что при просмотре повторов в трансляции не нашел ошибок в действиях арбитров.