Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Будогосского и Турбина
Фанаты «Зенита» сдержали обещание и купили телевизор для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Снимок подарка был опубликован в соцсетях. Такой же приобретен для арбитра Евгения Турбина.
Напомним, что в интервью «СЭ» сам Будогосский сказал, что отдаст телевизор, если его получит, либо в хоспис, либо в детский дом.
«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — говорится в заявлении болельщиков.
Напомним, что причиной для такой инициативы стала неоднозначная работа судейской бригады во главе с Турбиным на матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» (1:0). После игры Будогосский заявил, что при просмотре повторов в трансляции не нашел ошибок в действиях арбитров.