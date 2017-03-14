«Спартак» может упустить золото только из-за своей неосмотрительности
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Его главный конкурент, «Зенит», в Перми проиграл «Амкару (0:1), пропустив
красно-белых вперед уже на восемь очков. Более того, в итоге петербургский клуб отдал промежуточное второе место ЦСКА, что делает армейцев фаворитами в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.
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— Если зимой я оценивал вероятность чемпионства «Спартака» на 60%, то сейчас они стали еще более близки к заветному трофею, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Матч с «Анжи» выдался для
По мнению экспертов, основная задача подопечных Массимо Карреры — избежать самоуспокоенности в последние 12 туров.
— «Спартаку» нельзя расслабляться, — сказал «Известиям»
Встреча «Амкар"-«Зенит» ознаменовалась судейским скандалом. В начале матча судья Евгений Турбин не засчитал гол в ворота пермяков, когда мяч случайно выбил защитник петербуржцев Луиш Нету. По мнению гостей, снаряд к тому моменту уже пересек линию ворот. При этом в департаменте судейства и инспектирования РФС утверждают, что гол не должен был засчитываться
— «Зенит»
Ринат Билялетдинов, напротив, солидарен с критикой арбитров матча руководством петербургского клуба.
— Я прекрасно понимаю, почему «Зенит» сетует на судейство, — отметил 59-летний специалист. — Нет сомнений, что их лишили честно забитого гола. Налицо явная ошибка: непонятно, как судья не смог разглядеть, что мяч залетел в ворота. Также был момент и с неназначенным пенальти — тоже очень спорная ситуация. Такие эпизоды действительно могут надломить ход матча и очень многое решают. Будет обидно, если в итоге эти три потерянных очка станут решающими для «Зенита».
Битву за второе место «Зенит» теперь будет вести с ЦСКА, сменившим зимой главного тренера — после семи лет работы во главе армейской команды Леонид Слуцкий уступил свое место Виктору Гончаренко. В последнем туре белорусский специалист уже одержал свою первую победу в качестве наставника ЦСКА.
— У ЦСКА с игрой также существуют определенные проблемы, — заявил Билялетдинов. — Но это неудивительно — в команде новый тренер, новые игроки, новая схема. Тем не менее в победе над «Томью» мало кто сомневался, поэтому тут никаких сюрпризов. Несмотря на то что армейцы при Гончаренко еще не проигрывали, думаю, остаток сезона им будет непросто.
Напомним, «Спартак не выигрывал официальных титулов с июня 2003 года, когда одержал победу в финале Кубка России. Последнее золото
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