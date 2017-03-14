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14 марта 2017, 0:12 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

«Спартак» может упустить золото только из-за своей неосмотрительности

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Его главный конкурент, «Зенит», в Перми проиграл «Амкару (0:1), пропустив красно-белых вперед уже на восемь очков. Более того, в итоге петербургский клуб отдал промежуточное второе место ЦСКА, что делает армейцев фаворитами в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.

Красно-белые оторвались на восемь очков от ЦСКА и Зенита в турнирной таблице чемпионата России. Увеличить
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— Если зимой я оценивал вероятность чемпионства «Спартака» на 60%, то сейчас они стали еще более близки к заветному трофею, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Матч с «Анжи» выдался для красно-белых не самым лучшим именно по качеству игры. Дагестанский клуб смотрелся очень прилично, что здорово для команды, зимой очень серьезно обновившейся. Думаю, «Анжи» еще наберет ход. А «Спартак» по-прежнему демонстрирует то, что привнес в прошлом году Массимо Каррера, — самоотдачу, дисциплину и способность дожимать соперника в складывающихся не в их пользу матчах. Восемь очков отрыва от второго места — это очень много. «Спартак» может только собственноручно упустить золото, только по собственной неосмотрительности — «Зенит и ЦСКА пока не выглядят коллективами, способными догнать конкурента.

По мнению экспертов, основная задача подопечных Массимо Карреры — избежать самоуспокоенности в последние 12 туров.

— «Спартаку» нельзя расслабляться, — сказал «Известиям» экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. — С одной стороны, восемь очков — это много, но стоит проиграть два матча, и от этого преимущества не останется ничего. Тем более игра красно-белых в матче с «Анжи» была далеко не самой лучшей. Поэтому «Спартаку» нельзя расслабляться даже в играх с аутсайдерами.

Встреча «Амкар"-«Зенит» ознаменовалась судейским скандалом. В начале матча судья Евгений Турбин не засчитал гол в ворота пермяков, когда мяч случайно выбил защитник петербуржцев Луиш Нету. По мнению гостей, снаряд к тому моменту уже пересек линию ворот. При этом в департаменте судейства и инспектирования РФС утверждают, что гол не должен был засчитываться из-за нахождения зенитовского защитника в офсайде. Позднее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу и капитан команды Артем Дзюба сетовали также и на несправедливо, по их мнению, неназначенный пенальти в ворота «Амкара».

— «Зенит» по-прежнему лихорадит, и команда всё дальше и дальше не только от золота, но и от Лиги чемпионов, — продолжил Игнатьев. — Сейчас главным преследователем «Спартака» в большей степени кажется именно ЦСКА. Хотя оценивать их победу над «Томью» тоже трудно, в связи с тем что соперник играет исключительно молодежью. «Амкар» сумел навязать «Зениту» свою игру и заслуженно победил. Уже второй сезон подряд Гаджиев выжимает из пермяков больше, чем максимум. А ссылки на судейство здесь неуместны — питерцы уже не первый раз за сезон проигрывают не превосходящему их в классе сопернику. Они были разгромлены в Кубке России «Анжи» (0:4), вылетели после «Андерлехта» из Лиги Европы. И во всех этих проблемах точно не могут быть виноваты судьи.

Ринат Билялетдинов, напротив, солидарен с критикой арбитров матча руководством петербургского клуба.

— Я прекрасно понимаю, почему «Зенит» сетует на судейство, — отметил 59-летний специалист. — Нет сомнений, что их лишили честно забитого гола. Налицо явная ошибка: непонятно, как судья не смог разглядеть, что мяч залетел в ворота. Также был момент и с неназначенным пенальти — тоже очень спорная ситуация. Такие эпизоды действительно могут надломить ход матча и очень многое решают. Будет обидно, если в итоге эти три потерянных очка станут решающими для «Зенита».

Битву за второе место «Зенит» теперь будет вести с ЦСКА, сменившим зимой главного тренера — после семи лет работы во главе армейской команды Леонид Слуцкий уступил свое место Виктору Гончаренко. В последнем туре белорусский специалист уже одержал свою первую победу в качестве наставника ЦСКА. Красно-синие победили дома «Томь», зимой находившуюся в предбанкротном состоянии, что привело к расставанию с большинством высокооплачиваемых футболистов. Сейчас подопечные Валерия Петракова идут на последнем месте в РФПЛ и с высокой вероятностью по итогам сезона окажутся в ФНЛ.

— У ЦСКА с игрой также существуют определенные проблемы, — заявил Билялетдинов. — Но это неудивительно — в команде новый тренер, новые игроки, новая схема. Тем не менее в победе над «Томью» мало кто сомневался, поэтому тут никаких сюрпризов. Несмотря на то что армейцы при Гончаренко еще не проигрывали, думаю, остаток сезона им будет непросто.

Напомним, «Спартак не выигрывал официальных титулов с июня 2003 года, когда одержал победу в финале Кубка России. Последнее золото красно-белых в чемпионате России датируется ноябрем 2001 года.

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