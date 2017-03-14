«Спартак» может упустить золото только из-за своей неосмотрительности

— Если зимой я оценивал вероятность чемпионства «Спартака» на 60%, то сейчас они стали еще более близки к заветному трофею, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Матч с «Анжи» выдался для красно-белых не самым лучшим именно по качеству игры. Дагестанский клуб смотрелся очень прилично, что здорово для команды, зимой очень серьезно обновившейся. Думаю, «Анжи» еще наберет ход. А «Спартак» по-прежнему демонстрирует то, что привнес в прошлом году Массимо Каррера, — самоотдачу, дисциплину и способность дожимать соперника в складывающихся не в их пользу матчах. Восемь очков отрыва от второго места — это очень много. «Спартак» может только собственноручно упустить золото, только по собственной неосмотрительности — «Зенит и ЦСКА пока не выглядят коллективами, способными догнать конкурента.

По мнению экспертов, основная задача подопечных Массимо Карреры — избежать самоуспокоенности в последние 12 туров.

— «Спартаку» нельзя расслабляться, — сказал «Известиям» экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. — С одной стороны, восемь очков — это много, но стоит проиграть два матча, и от этого преимущества не останется ничего. Тем более игра красно-белых в матче с «Анжи» была далеко не самой лучшей. Поэтому «Спартаку» нельзя расслабляться даже в играх с аутсайдерами.

Встреча «Амкар"-«Зенит» ознаменовалась судейским скандалом. В начале матча судья Евгений Турбин не засчитал гол в ворота пермяков, когда мяч случайно выбил защитник петербуржцев Луиш Нету. По мнению гостей, снаряд к тому моменту уже пересек линию ворот. При этом в департаменте судейства и инспектирования РФС утверждают, что гол не должен был засчитываться из-за нахождения зенитовского защитника в офсайде. Позднее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу и капитан команды Артем Дзюба сетовали также и на несправедливо, по их мнению, неназначенный пенальти в ворота «Амкара».

— «Зенит» по-прежнему лихорадит, и команда всё дальше и дальше не только от золота, но и от Лиги чемпионов, — продолжил Игнатьев. — Сейчас главным преследователем «Спартака» в большей степени кажется именно ЦСКА. Хотя оценивать их победу над «Томью» тоже трудно, в связи с тем что соперник играет исключительно молодежью. «Амкар» сумел навязать «Зениту» свою игру и заслуженно победил. Уже второй сезон подряд Гаджиев выжимает из пермяков больше, чем максимум. А ссылки на судейство здесь неуместны — питерцы уже не первый раз за сезон проигрывают не превосходящему их в классе сопернику. Они были разгромлены в Кубке России «Анжи» (0:4), вылетели после «Андерлехта» из Лиги Европы. И во всех этих проблемах точно не могут быть виноваты судьи.

Ринат Билялетдинов, напротив, солидарен с критикой арбитров матча руководством петербургского клуба.

— Я прекрасно понимаю, почему «Зенит» сетует на судейство, — отметил 59-летний специалист. — Нет сомнений, что их лишили честно забитого гола. Налицо явная ошибка: непонятно, как судья не смог разглядеть, что мяч залетел в ворота. Также был момент и с неназначенным пенальти — тоже очень спорная ситуация. Такие эпизоды действительно могут надломить ход матча и очень многое решают. Будет обидно, если в итоге эти три потерянных очка станут решающими для «Зенита».

Битву за второе место «Зенит» теперь будет вести с ЦСКА, сменившим зимой главного тренера — после семи лет работы во главе армейской команды Леонид Слуцкий уступил свое место Виктору Гончаренко. В последнем туре белорусский специалист уже одержал свою первую победу в качестве наставника ЦСКА. Красно-синие победили дома «Томь», зимой находившуюся в предбанкротном состоянии, что привело к расставанию с большинством высокооплачиваемых футболистов. Сейчас подопечные Валерия Петракова идут на последнем месте в РФПЛ и с высокой вероятностью по итогам сезона окажутся в ФНЛ.

— У ЦСКА с игрой также существуют определенные проблемы, — заявил Билялетдинов. — Но это неудивительно — в команде новый тренер, новые игроки, новая схема. Тем не менее в победе над «Томью» мало кто сомневался, поэтому тут никаких сюрпризов. Несмотря на то что армейцы при Гончаренко еще не проигрывали, думаю, остаток сезона им будет непросто.