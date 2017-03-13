Вандерсон: Футболисты «Краснодара» надеются на скорое возвращение Смолова в состав
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Все игроки футбольного клуба «Краснодар» ждут, когда нападающий Федор Смолов восстановится от травмы, и надеются на его скорое возвращение. Об этом журналистам сообщил полузащитник краснодарской команды Вандерсон.
Смолов получил травму бедра в матче 18-тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2). Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1). После игры с железнодорожниками нападающий заявил, что, скорее всего, вернется на поле только в апреле.
«Сложно, когда нет времени на восстановление, но перед нами стоит задача выполнить все цели. Мы должны пройти “Сельту” и продолжать бороться в чемпионате, потому что в таблице у нас тяжелое положение. Федор Смолов — важный для нас игрок, большой профессионал, я стараюсь выполнять его работу на позиции, забил гол, рад этому. Мы все ждем возвращения Смолова, впереди у нас важный матч и надеемся, чтобы он восстановился», — сказал Вандерсон.
В четверг состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».
После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют против «Уфы» 19 марта.
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после матча 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» сообщил журналистам, что ему было сложно абстрагироваться от мыслей о бывшей команде.