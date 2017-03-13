Вандерсон: Футболисты «Краснодара» надеются на скорое возвращение Смолова в состав

Смолов получил травму бедра в матче 18-тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2). Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1). После игры с железнодорожниками нападающий заявил, что, скорее всего, вернется на поле только в апреле.

«Сложно, когда нет времени на восстановление, но перед нами стоит задача выполнить все цели. Мы должны пройти “Сельту” и продолжать бороться в чемпионате, потому что в таблице у нас тяжелое положение. Федор Смолов — важный для нас игрок, большой профессионал, я стараюсь выполнять его работу на позиции, забил гол, рад этому. Мы все ждем возвращения Смолова, впереди у нас важный матч и надеемся, чтобы он восстановился», — сказал Вандерсон.

В четверг состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют против «Уфы» 19 марта.