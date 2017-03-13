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13 марта 2017, 23:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вандерсон: Футболисты «Краснодара» надеются на скорое возвращение Смолова в состав

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Все игроки футбольного клуба «Краснодар» ждут, когда нападающий Федор Смолов восстановится от травмы, и надеются на его скорое возвращение. Об этом журналистам сообщил полузащитник краснодарской команды Вандерсон.

Смолов получил травму бедра в матче 18-тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2). Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1). После игры с железнодорожниками нападающий заявил, что, скорее всего, вернется на поле только в апреле.

«Сложно, когда нет времени на восстановление, но перед нами стоит задача выполнить все цели. Мы должны пройти “Сельту” и продолжать бороться в чемпионате, потому что в таблице у нас тяжелое положение. Федор Смолов — важный для нас игрок, большой профессионал, я стараюсь выполнять его работу на позиции, забил гол, рад этому. Мы все ждем возвращения Смолова, впереди у нас важный матч и надеемся, чтобы он восстановился», — сказал Вандерсон.

В четверг состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют против «Уфы» 19 марта.

13.03.2017 19:30 Зрители 9494 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Футболисту «Краснодара» Шишкину было тяжело абстрагироваться от мыслей о «Локомотиве»

Футболисту «Краснодара» Шишкину было тяжело абстрагироваться от мыслей о «Локомотиве»

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после матча 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» сообщил журналистам, что ему было сложно абстрагироваться от мыслей о бывшей команде.
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