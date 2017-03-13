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13 марта 2017, 23:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисту «Краснодара» Шишкину было тяжело абстрагироваться от мыслей о «Локомотиве»

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после матча 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» сообщил журналистам, что ему было сложно абстрагироваться от мыслей о бывшей команде.

В понедельник «Краснодар» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Шишкин в зимнее трансферное окно перешел в краснодарский клуб из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона.

«Понятно, что я играл против своей команды, но перед игрой абстрагировался, правда это было не так просто. Я старался делать свою работу профессионально, вот и все. Практически со всеми пообщался, после матча зашел в раздевалку, перекинулся несколькими фразами», — рассказал Шишкин.

«Не сказал бы, что мы плохо провели первый тайм, просто пропустили гол из-за собственной ошибки. Мы стали неправильно действовать, наши ошибки и обрезы позволили “Локомотиву” перехватить инициативу. Старались гнуть свою линию, исправить ситуацию, отсюда и результат. Хорошо, что во втором тайме мы адаптировались, выровняли ситуацию, стали выглядеть лучше, поэтому и пошли моменты и голы», — поделился мнением футболист.

Из-за повреждения не смог доиграть матч до конца полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили. «Не стоит забывать, что мы доигрывали матч вдесятером, наверное, больше были акцентированы на оборону и удержали счет», — резюмировал Шишкин.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют дома против «Уфы» 19 марта.

13.03.2017 19:30 Зрители 9494 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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