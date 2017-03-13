Футболисту «Краснодара» Шишкину было тяжело абстрагироваться от мыслей о «Локомотиве»

В понедельник «Краснодар» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Шишкин в зимнее трансферное окно перешел в краснодарский клуб из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона.

«Понятно, что я играл против своей команды, но перед игрой абстрагировался, правда это было не так просто. Я старался делать свою работу профессионально, вот и все. Практически со всеми пообщался, после матча зашел в раздевалку, перекинулся несколькими фразами», — рассказал Шишкин.

«Не сказал бы, что мы плохо провели первый тайм, просто пропустили гол из-за собственной ошибки. Мы стали неправильно действовать, наши ошибки и обрезы позволили “Локомотиву” перехватить инициативу. Старались гнуть свою линию, исправить ситуацию, отсюда и результат. Хорошо, что во втором тайме мы адаптировались, выровняли ситуацию, стали выглядеть лучше, поэтому и пошли моменты и голы», — поделился мнением футболист.

Из-за повреждения не смог доиграть матч до конца полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили. «Не стоит забывать, что мы доигрывали матч вдесятером, наверное, больше были акцентированы на оборону и удержали счет», — резюмировал Шишкин.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют дома против «Уфы» 19 марта.