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13 марта 2017, 23:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Краснодара» Смолов: Скорее всего, вернусь на поле в апреле

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов, скорее всего, восстановится от травмы в апреле. Об этом он рассказал журналистам.

Смолов получил травму бедра в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) 5 марта. Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1), которая состоялась в понедельник в Москве.

«Против “Сельты”, наверное, не сыграю. Скорее всего, вернусь только в апреле. Вызвали в сборную, посмотрим», — сказал Смолов.

Нападающий вошел в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 и 28 марта.

В четверг состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». В первой встрече испанский клуб дома победил со счетом 2:1.

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