Переворот имени Мамаева. «Краснодар» обыграл «Локо»

СОМНЕНИЯ РАЗВЕИВАЛИСЬ…

Начать хочется с чистосердечного признания: перед возобновлением сезона относился к перспективам «Локомотива» скептически. Побывав на зимних сборах железнодорожников, увидев воочию атакующие мучения команды в контрольных матчах, прочувствовав нервное напряжение из-за истории с Миранчуком и понаблюдав за несколько сумбурной трансферной политикой, трудно и наивно было ожидать, что сразу с первых же туров коллектив Юрия Семина запылает огнем и начнет продвижение вверх по таблице.

Но матч против «Крыльев» недельной давности пусть и не полностью изменил мнение, однако огромную долю сомнений все же развеял. Да, нужно было делать скидку и на неважную игру соперника, и на то, что самарцы лишились фактора домашнего стадиона из-за переноса встречи на нейтральную арену в Уфе. Тем не менее, выяснилось, что «Локо» хорошо подготовлен физически и адаптирован к новой схеме 3−5−2. А на нервах Миранчука контрактная история никак не сказалась — в двух весенних играх, включая кубковую, он набрал больше результативных баллов, чем за лето, осень и зиму.

И главное — у железнодорожников наконец-то появился наконечник в лице Ари. Бразилец сразу показал, кого не хватало команде во многих встречах первой части сезона — забивного нападающего, умеющего и четко решать выходы один на один, и разбираться с соперниками на «втором этаже».

РАЗДАЧА АВТОГРАФОВ ВМЕСТО ИГРЫ

Правда, против некогда родного «Краснодара» Ари на поле выйти так и не смог. Арендный договор, подписанный между двумя клубами, включал в себя особый пункт. Чтобы форвард сыграл, железнодорожникам нужно было выложить кругленькую сумму, а именно — 500 тысяч евро. Учитывая, что это едва ли не четверть полноценной трансферной стоимости бразильца, а «Локо» сейчас не может позволить себе даже относительно крупные трансферы, руководство отказалось от сомнительной затеи. И все, чем Ари смог порадовать болельщиков в этот день, стала долгая раздача автографов на территории стадиона в рамках предматчевого шоу.

А на острие атаки Семин ожидаемо выпустил Майкона — футболиста скоростного, техничного, но все-таки действующего в другом стиле, приученного больше к разгону атак из глубины. Второе и последнее изменение по сравнению с матчем против «Крыльев» коснулось средней линии, где вместо Баринова появился Игнатьев. Тут, наверное, сказался как раз фактор прошлой встречи — Владислав появился на поле в Уфе по истечении часа и усилил игру в атаке, вскоре после его выхода красно-зеленые забили дважды и оформили разгром.

КРИЦЮК ЗАБОЛЕЛ, СМОЛОВ НЕ ВОССТАНОВИЛСЯ

«Краснодар» в прошлый четверг потратил уйму сил в Виго, а перед этим провел зубодробительные матчи с «Уралом» и «Спартаком», поэтому свежесть команды вызывала вопросы. И пусть даже Игорь Шалимов отрицал возможные проблемы, но мы ведь видели, как трудно ей порой приходилось в концовках матчей, как сильно обеднили обойму многочисленные травмы. Вот и в этот раз «быки» вновь остались без Смолова, а Каборе, пусть и вернулся из лазарета, пока не готов на 90 минут, то же самое касается и Мамаева.

А еще Шалимов не смог рассчитывать на Крицюка. Отсутствие основного вратаря кто-то поспешил объяснить его недавними неуверенными действиями при «стандартах», на самом же деле Станислав заболел, два дня страдал от высокой температуры, и тренерский штаб вынужденно сделал выбор в пользу Синицына.

И даже при всех своих кадровых проблемах «Краснодар» начал куда активнее железнодорожников, сразу забрал себе мяч и в дебюте имел шикарную возможность открыть счет. После дальнего заблокированного удара Жигулева мяч заметался по штрафной площади, оказался рядом с Вандерсоном, который здорово сложился и пробил через себя. К счастью для «Локомотива», получилось пусть и сильно, но прямо в точку, где находился Гильерме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fclm_official">@fclm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 19-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%801?src=hash">#ЛокоКраснодар1</a>:0 36' Владислав Игнатьев <a href="https://t.co/2NNO1rbGBi">pic.twitter.com/2NNO1rbGBi</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/841337911903735808">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ШИШКИН СДЕЛАЛ ПОДАРОК «СВОИМ»

А ближе к середине тайма железнодорожники проснулись, отодвинули игру от своих ворот и стали напоминать самих себя образца недельной давности. Счет по моментам они сравняли почти тут же, когда Миранчук классным пасом разрезал оборону «быков» и вывел один на один Майкона. Бразилец зряче бил в дальний угол, да вот неточность его подвела. Мяч прокатился мимо, форвард схватился от отчаяния за голову — как наверняка и Ари, наблюдавший за встречей с вип-ложи.

Но преимущество «Локо» становилось на глазах все более осязаемым, и гол до перерыва к ним все-таки пришел. Все тот же Миранчук и Фернандеш расчертили комбинацию на подступах к штрафной, португалец пытался вывести Игнатьева на удар, но его пас прервал в падении Рамирес. И надо же было тому случиться, чтобы мяч коварно попал в Шишкина, а от него — отскочил обратно к воротам. Игнатьев классно сориентировался в эпизоде, а Шишкин невольно сделал подарок команде, которой все еще принадлежит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 19-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоКраснодар</a> 1:1 56' Павел Мамаев <a href="https://t.co/3p0v3Vr3z5">pic.twitter.com/3p0v3Vr3z5</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/841346795783483392">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВСЕ РЕШИЛИ ЗАМЕНЫ ШАЛИМОВА

Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый, с атак хозяев, и Шалимову пришлось в срочном порядке проводить замены. Спустя 10 минут после перерыва он бросил в бой Мамаева, и эта перестановка стала судьбоносной. Секундная стрелка едва-едва успела сделать полный оборот, а Павел уже забил! Оборона «Локо» вдруг забыла его на дальнем углу вратарской при простреле Газинского, и полузащитник беспрепятственно протолкнул мяч в ворота.

И сразу стало понятно, кого «Краснодару» не хватало прежде. Мамаев здорово находил свободное пространство, добавил игре команды мысли, бережно обращался с мячом — и неудивительно, что во второй, победной, голевой комбинации он также поучаствовал, отдав предпоследний пас на Классона. Швед в свою очередь четко вывел один на один Вандерсона, но самое громкое слово в этой атаке сказал Пейчинович. То, как он действовал против одинокого бразильца в штрафной, — это полное безобразие.

«Локомотив» попытался спасти игру, здорово добавил в агрессии, создал несколько шикарных подходов, все последние минуты провел, насев на чужую штрафную, бил по воротам даже Гильерме, но сравнять счет хозяева так и не смогли. Команда Семина уступила не потому, что играла блекло и безыдейно — напротив, отрезками она выглядела очень достойно. Проиграла она исключительно по той причине, что напрочь провалила 10-минутный отрезок в начале второго тайма. Футбол часто таких вещей часто не прощает — вот и «Краснодар», даже при всех своих проблемах, не простил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 19-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛокоКраснодар</a> 1:2 64' Вандерсон <a href="https://t.co/Yk8jNXLcu7">pic.twitter.com/Yk8jNXLcu7</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/841347902941347846">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Михаил ГОНЧАРОВ

из Черкизова.