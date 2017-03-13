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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29063966/
13 марта 2017, 22:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Переворот имени Мамаева. «Краснодар» обыграл «Локо»

После отличного матча против «Крыльев» железнодорожники не смогли поддержать почин — в накаленном и обильном на моменты матче с «быками» команда Юрия Семина уступила, поплатившись за провал в начале второго тайма.

Команда Юрия <span class=error>Семина</span> поплатилась за провал в начале второго тайма. Увеличить
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СОМНЕНИЯ РАЗВЕИВАЛИСЬ…

Начать хочется с чистосердечного признания: перед возобновлением сезона относился к перспективам «Локомотива» скептически. Побывав на зимних сборах железнодорожников, увидев воочию атакующие мучения команды в контрольных матчах, прочувствовав нервное напряжение из-за истории с Миранчуком и понаблюдав за несколько сумбурной трансферной политикой, трудно и наивно было ожидать, что сразу с первых же туров коллектив Юрия Семина запылает огнем и начнет продвижение вверх по таблице.

Но матч против «Крыльев» недельной давности пусть и не полностью изменил мнение, однако огромную долю сомнений все же развеял. Да, нужно было делать скидку и на неважную игру соперника, и на то, что самарцы лишились фактора домашнего стадиона из-за переноса встречи на нейтральную арену в Уфе. Тем не менее, выяснилось, что «Локо» хорошо подготовлен физически и адаптирован к новой схеме 3−5−2. А на нервах Миранчука контрактная история никак не сказалась — в двух весенних играх, включая кубковую, он набрал больше результативных баллов, чем за лето, осень и зиму.

И главное — у железнодорожников наконец-то появился наконечник в лице Ари. Бразилец сразу показал, кого не хватало команде во многих встречах первой части сезона — забивного нападающего, умеющего и четко решать выходы один на один, и разбираться с соперниками на «втором этаже».

РАЗДАЧА АВТОГРАФОВ ВМЕСТО ИГРЫ

Правда, против некогда родного «Краснодара» Ари на поле выйти так и не смог. Арендный договор, подписанный между двумя клубами, включал в себя особый пункт. Чтобы форвард сыграл, железнодорожникам нужно было выложить кругленькую сумму, а именно — 500 тысяч евро. Учитывая, что это едва ли не четверть полноценной трансферной стоимости бразильца, а «Локо» сейчас не может позволить себе даже относительно крупные трансферы, руководство отказалось от сомнительной затеи. И все, чем Ари смог порадовать болельщиков в этот день, стала долгая раздача автографов на территории стадиона в рамках предматчевого шоу.

А на острие атаки Семин ожидаемо выпустил Майкона — футболиста скоростного, техничного, но все-таки действующего в другом стиле, приученного больше к разгону атак из глубины. Второе и последнее изменение по сравнению с матчем против «Крыльев» коснулось средней линии, где вместо Баринова появился Игнатьев. Тут, наверное, сказался как раз фактор прошлой встречи — Владислав появился на поле в Уфе по истечении часа и усилил игру в атаке, вскоре после его выхода красно-зеленые забили дважды и оформили разгром.

КРИЦЮК ЗАБОЛЕЛ, СМОЛОВ НЕ ВОССТАНОВИЛСЯ

«Краснодар» в прошлый четверг потратил уйму сил в Виго, а перед этим провел зубодробительные матчи с «Уралом» и «Спартаком», поэтому свежесть команды вызывала вопросы. И пусть даже Игорь Шалимов отрицал возможные проблемы, но мы ведь видели, как трудно ей порой приходилось в концовках матчей, как сильно обеднили обойму многочисленные травмы. Вот и в этот раз «быки» вновь остались без Смолова, а Каборе, пусть и вернулся из лазарета, пока не готов на 90 минут, то же самое касается и Мамаева.

А еще Шалимов не смог рассчитывать на Крицюка. Отсутствие основного вратаря кто-то поспешил объяснить его недавними неуверенными действиями при «стандартах», на самом же деле Станислав заболел, два дня страдал от высокой температуры, и тренерский штаб вынужденно сделал выбор в пользу Синицына.

И даже при всех своих кадровых проблемах «Краснодар» начал куда активнее железнодорожников, сразу забрал себе мяч и в дебюте имел шикарную возможность открыть счет. После дальнего заблокированного удара Жигулева мяч заметался по штрафной площади, оказался рядом с Вандерсоном, который здорово сложился и пробил через себя. К счастью для «Локомотива», получилось пусть и сильно, но прямо в точку, где находился Гильерме.

ШИШКИН СДЕЛАЛ ПОДАРОК «СВОИМ»

А ближе к середине тайма железнодорожники проснулись, отодвинули игру от своих ворот и стали напоминать самих себя образца недельной давности. Счет по моментам они сравняли почти тут же, когда Миранчук классным пасом разрезал оборону «быков» и вывел один на один Майкона. Бразилец зряче бил в дальний угол, да вот неточность его подвела. Мяч прокатился мимо, форвард схватился от отчаяния за голову — как наверняка и Ари, наблюдавший за встречей с вип-ложи.

Но преимущество «Локо» становилось на глазах все более осязаемым, и гол до перерыва к ним все-таки пришел. Все тот же Миранчук и Фернандеш расчертили комбинацию на подступах к штрафной, португалец пытался вывести Игнатьева на удар, но его пас прервал в падении Рамирес. И надо же было тому случиться, чтобы мяч коварно попал в Шишкина, а от него — отскочил обратно к воротам. Игнатьев классно сориентировался в эпизоде, а Шишкин невольно сделал подарок команде, которой все еще принадлежит.

ВСЕ РЕШИЛИ ЗАМЕНЫ ШАЛИМОВА

Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый, с атак хозяев, и Шалимову пришлось в срочном порядке проводить замены. Спустя 10 минут после перерыва он бросил в бой Мамаева, и эта перестановка стала судьбоносной. Секундная стрелка едва-едва успела сделать полный оборот, а Павел уже забил! Оборона «Локо» вдруг забыла его на дальнем углу вратарской при простреле Газинского, и полузащитник беспрепятственно протолкнул мяч в ворота.

И сразу стало понятно, кого «Краснодару» не хватало прежде. Мамаев здорово находил свободное пространство, добавил игре команды мысли, бережно обращался с мячом — и неудивительно, что во второй, победной, голевой комбинации он также поучаствовал, отдав предпоследний пас на Классона. Швед в свою очередь четко вывел один на один Вандерсона, но самое громкое слово в этой атаке сказал Пейчинович. То, как он действовал против одинокого бразильца в штрафной, — это полное безобразие.

«Локомотив» попытался спасти игру, здорово добавил в агрессии, создал несколько шикарных подходов, все последние минуты провел, насев на чужую штрафную, бил по воротам даже Гильерме, но сравнять счет хозяева так и не смогли. Команда Семина уступила не потому, что играла блекло и безыдейно — напротив, отрезками она выглядела очень достойно. Проиграла она исключительно по той причине, что напрочь провалила 10-минутный отрезок в начале второго тайма. Футбол часто таких вещей часто не прощает — вот и «Краснодар», даже при всех своих проблемах, не простил.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.

13.03.2017 19:30 Зрители 9494 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после матча 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» сообщил журналистам, что ему было сложно абстрагироваться от мыслей о бывшей команде.
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