Переворот имени Мамаева. «Краснодар» обыграл «Локо»
После отличного матча против «Крыльев» железнодорожники не смогли поддержать почин — в накаленном и обильном на моменты матче с «быками» команда Юрия Семина уступила, поплатившись за провал в начале второго тайма.
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Видимо, что-то случилось...
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СОМНЕНИЯ РАЗВЕИВАЛИСЬ…
Начать хочется с чистосердечного признания: перед возобновлением сезона относился к перспективам «Локомотива» скептически. Побывав на зимних сборах железнодорожников, увидев воочию атакующие мучения команды в контрольных матчах, прочувствовав нервное напряжение
Но матч против «Крыльев» недельной давности пусть и не полностью изменил мнение, однако огромную долю сомнений все же развеял. Да, нужно было делать скидку и на неважную игру соперника, и на то, что самарцы лишились фактора домашнего стадиона
И главное — у железнодорожников
РАЗДАЧА АВТОГРАФОВ ВМЕСТО ИГРЫ
Правда, против некогда родного «Краснодара» Ари на поле выйти так и не смог. Арендный договор, подписанный между двумя клубами, включал в себя особый пункт. Чтобы форвард сыграл, железнодорожникам нужно было выложить кругленькую сумму, а именно — 500 тысяч евро. Учитывая, что это едва ли не четверть полноценной трансферной стоимости бразильца, а «Локо» сейчас не может позволить себе даже относительно крупные трансферы, руководство отказалось от сомнительной затеи. И все, чем Ари смог порадовать болельщиков в этот день, стала долгая раздача автографов на территории стадиона в рамках предматчевого шоу.
А на острие атаки Семин ожидаемо выпустил Майкона — футболиста скоростного, техничного, но
КРИЦЮК ЗАБОЛЕЛ, СМОЛОВ НЕ ВОССТАНОВИЛСЯ
«Краснодар» в прошлый четверг потратил уйму сил в Виго, а перед этим провел зубодробительные матчи с «Уралом» и «Спартаком», поэтому свежесть команды вызывала вопросы. И пусть даже Игорь Шалимов отрицал возможные проблемы, но мы ведь видели, как трудно ей порой приходилось в концовках матчей, как сильно обеднили обойму многочисленные травмы. Вот и в этот раз «быки» вновь остались без Смолова, а Каборе, пусть и вернулся из лазарета, пока не готов на 90 минут, то же самое касается и Мамаева.
А еще Шалимов не смог рассчитывать на Крицюка. Отсутствие основного вратаря
И даже при всех своих кадровых проблемах «Краснодар» начал куда активнее железнодорожников, сразу забрал себе мяч и в дебюте имел шикарную возможность открыть счет. После дальнего заблокированного удара Жигулева мяч заметался по штрафной площади, оказался рядом с Вандерсоном, который здорово сложился и пробил через себя. К счастью для «Локомотива», получилось пусть и сильно, но прямо в точку, где находился Гильерме.
ШИШКИН СДЕЛАЛ ПОДАРОК «СВОИМ»
А ближе к середине тайма железнодорожники проснулись, отодвинули игру от своих ворот и стали напоминать самих себя образца недельной давности. Счет по моментам они сравняли почти тут же, когда Миранчук классным пасом разрезал оборону «быков» и вывел один на один Майкона. Бразилец зряче бил в дальний угол, да вот неточность его подвела. Мяч прокатился мимо, форвард схватился от отчаяния за голову — как наверняка и Ари, наблюдавший за встречей с
Но преимущество «Локо» становилось на глазах все более осязаемым, и гол до перерыва к ним
ВСЕ РЕШИЛИ ЗАМЕНЫ ШАЛИМОВА
Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый, с атак хозяев, и Шалимову пришлось в срочном порядке проводить замены. Спустя 10 минут после перерыва он бросил в бой Мамаева, и эта перестановка стала судьбоносной. Секундная стрелка
И сразу стало понятно, кого «Краснодару» не хватало прежде. Мамаев здорово находил свободное пространство, добавил игре команды мысли, бережно обращался с мячом — и неудивительно, что во второй, победной, голевой комбинации он также поучаствовал, отдав предпоследний пас на Классона. Швед в свою очередь четко вывел один на один Вандерсона, но самое громкое слово в этой атаке сказал Пейчинович. То, как он действовал против одинокого бразильца в штрафной, — это полное безобразие.
«Локомотив» попытался спасти игру, здорово добавил в агрессии, создал несколько шикарных подходов, все последние минуты провел, насев на чужую штрафную, бил по воротам даже Гильерме, но сравнять счет хозяева так и не смогли. Команда Семина уступила не потому, что играла блекло и безыдейно — напротив, отрезками она выглядела очень достойно. Проиграла она исключительно по той причине, что напрочь провалила 10-минутный отрезок в начале второго тайма. Футбол часто таких вещей часто не прощает — вот и «Краснодар», даже при всех своих проблемах, не простил.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.
|13.03.2017 19:30
|Зрители 9494
|основной раунд: 19-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:2
|Краснодар
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|19
|8
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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