Семин: Футболист «Локомотива» Майкон на позиции нападающего должен забивать голы

В понедельник «Локомотив» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

«На позиции Майкона нужны голы, но их не было. Он активно действовал, мяч получал, но концовки не было. Затем отправил вперед Чорлуку, он вышел хорошо», — сказал Семин.

«После первого тайма что-то изменилось, но не в лучшую сторону. Проиграли буквально 15 минут — проиграли матч, нет стабильности в своих действиях. Наверное, надо посмотреть статистику, потому что наделали много ошибок, из-за которых пропустили два мяча. Затем большое давление оказывали на “Краснодар”, много ударов, которые не смогли реализовать, а такая команда, как “Краснодар”, должна была реализовывать свои моменты, и она это сделала», — отметил тренер.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. В следующем туре железнодорожники сыграют на своем стадионе против столичного «Спартака» 18 марта.