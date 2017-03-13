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13 марта 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Футболист «Локомотива» Майкон на позиции нападающего должен забивать голы

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Майкон должен забивать голы на своей позиции, но в матче с «Краснодаром» у него не получалось в завершении атак. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В понедельник «Локомотив» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

«На позиции Майкона нужны голы, но их не было. Он активно действовал, мяч получал, но концовки не было. Затем отправил вперед Чорлуку, он вышел хорошо», — сказал Семин.

«После первого тайма что-то изменилось, но не в лучшую сторону. Проиграли буквально 15 минут — проиграли матч, нет стабильности в своих действиях. Наверное, надо посмотреть статистику, потому что наделали много ошибок, из-за которых пропустили два мяча. Затем большое давление оказывали на “Краснодар”, много ударов, которые не смогли реализовать, а такая команда, как “Краснодар”, должна была реализовывать свои моменты, и она это сделала», — отметил тренер.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. В следующем туре железнодорожники сыграют на своем стадионе против столичного «Спартака» 18 марта.

13.03.2017 19:30 Зрители 9494 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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