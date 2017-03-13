Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29063853/
13 марта 2017, 22:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин не исключил участия футболиста «Локомотива» Фарфана в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан, возможно, примет участие в матче чемпионата России со «Спартаком». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Фарфан, перешедший в «Локомотив» этой зимой, не сыграл за команду еще ни одного официального матча из-за полученной во время учебно-тренировочного сбора травмы.

«Сложно сказать. У него была травма, он поздно к нам приехал. Вполне возможно», — сказал Семин.

Матч 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет на стадионе железнодорожников 18 марта.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Семин: Футболист «Локомотива» Майкон на позиции нападающего должен забивать голы

Семин: Футболист «Локомотива» Майкон на позиции нападающего должен забивать голы

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Майкон должен забивать голы на своей позиции, но в матче с «Краснодаром» у него не получалось в завершении атак. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Мутко: система фиксации взятия ворот вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне

"Краснодар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России

Макларен заявил, что не горит желанием проводить новые допинговые расследования