Семин не исключил участия футболиста «Локомотива» Фарфана в матче со «Спартаком»
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан, возможно, примет участие в матче чемпионата России со «Спартаком». Об этом на
пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Фарфан, перешедший в «Локомотив» этой зимой, не сыграл за команду еще ни одного официального матча
«Сложно сказать. У него была травма, он поздно к нам приехал. Вполне возможно», — сказал Семин.
Матч 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет на стадионе железнодорожников 18 марта.
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