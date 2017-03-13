Семин не исключил участия футболиста «Локомотива» Фарфана в матче со «Спартаком»

Фарфан, перешедший в «Локомотив» этой зимой, не сыграл за команду еще ни одного официального матча из-за полученной во время учебно-тренировочного сбора травмы.

«Сложно сказать. У него была травма, он поздно к нам приехал. Вполне возможно», — сказал Семин.

Матч 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет на стадионе железнодорожников 18 марта.