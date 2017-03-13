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13 марта 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Слова Тарханова об усталости — это издевательство

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин раскритиковал слова наставника «Урала» Александра Тарханова после матча 19-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:2). После игры специалист объяснил это поражение усталостью из-за слишком, по его мнению, насыщенного графика.

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> раскритиковал слова наставника Урала Александра <span class=error>Тарханова</span> после матча 19-го тура чемпионата России с Арсеналом (0:2). После игры специалист объяснил это поражение усталостью <nobr>из-за </nobr>слишком по его мнению насыщенного графика. Увеличить
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— Это шутка? По мне это издевательство, — сказал в эфире программы «Тотальный разбор» Карпин. — Нужно спросить у Александра Федоровича (Тарханова. — Прим. «СЭ»), как можно за три игры за 11 дней устать. Я видел календарь «Сельты» за последние два месяца и десять дней. Они провели 20 матчей. Больше двух месяцев играют через два дня на третий. Всего у них было уже 44 встречи. А у нас устают за три матча, которые проводятся через четыре дня на пятый. Поэтому и говорю, что это издевательство.

Ни в одной стране мира нет 60 дней отпуска у футболистов. У нас они больше 40 дней отдыхают зимой и три недели летом. При этом в сезоне в чемпионате России всего 30 игр. И они устают?

Напомним, что у многих возникли вопросы по игре вратаря уральцев Николая Заболотного в том матче. Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига запросит данные у букмекеров по этой встрече.

10.03.2017 19:00 Зрители 10200 основной раунд: 19-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Александр Тарханов
Голы
19′ Федерико Иван Расич 19
61′ Федерико Иван Расич (Н. Бурмистров) 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Стоппила Сунзу 13
Максим Беляев 6
Иван Каменов Иванов 86
76′ Никита Бурмистров 18
Александру Бурчану 62
Михаил Александров 98
90′ Игорь Горбатенко 39
Вадим Стеклов 20
50′ 74′ Федерико Иван Расич 19
Игорь Шевченко 88
3′ 80′ Мусса Думбья 26
Олег Власов 84
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
4 Грегор Балажиц 61′ 65′
12 Александр Новиков
17 Николай Димитров
10 Чисамба Лунгу
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к) 52′
92 Роман Емельянов
18 Владимир Ильин 60′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 6
18 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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