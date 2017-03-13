— Это шутка? По мне это издевательство, — сказал в эфире программы «Тотальный разбор» Карпин. — Нужно спросить у Александра Федоровича (Тарханова. — Прим. «СЭ»), как можно за три игры за 11 дней устать. Я видел календарь «Сельты» за последние два месяца и десять дней. Они провели 20 матчей. Больше двух месяцев играют через два дня на третий. Всего у них было уже 44 встречи. А у нас устают за три матча, которые проводятся через четыре дня на пятый. Поэтому и говорю, что это издевательство.

Ни в одной стране мира нет 60 дней отпуска у футболистов. У нас они больше 40 дней отдыхают зимой и три недели летом. При этом в сезоне в чемпионате России всего 30 игр. И они устают?

Напомним, что у многих возникли вопросы по игре вратаря уральцев Николая Заболотного в том матче. Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига запросит данные у букмекеров по этой встрече.