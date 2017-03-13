«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Краснодар» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Мамаев (56-я минута) и Вандерсон (64). У проигравших отличился Владислав Игнатьев (36).
«Краснодар» прервал серию железнодорожников из шести матчей без поражений в чемпионате страны.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Локомотив» с 26 очками идет 10-м.
«Краснодар» в следующем матче 19 марта на своем поле примет «Уфу», «Локомотив» днем ранее также дома сыграет с московским «Спартаком».
|13.03.2017 19:30
|основной раунд: 19-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:2
|Краснодар
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Игорь Шалимов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|19
|8
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter