«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России

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В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Мамаев (56-я минута) и Вандерсон (64). У проигравших отличился Владислав Игнатьев (36).

«Краснодар» прервал серию железнодорожников из шести матчей без поражений в чемпионате страны.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Локомотив» с 26 очками идет 10-м.

«Краснодар» в следующем матче 19 марта на своем поле примет «Уфу», «Локомотив» днем ранее также дома сыграет с московским «Спартаком».