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13 марта 2017, 21:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Краснодар» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Мамаев (56-я минута) и Вандерсон (64). У проигравших отличился Владислав Игнатьев (36).

«Краснодар» прервал серию железнодорожников из шести матчей без поражений в чемпионате страны.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Локомотив» с 26 очками идет 10-м.

«Краснодар» в следующем матче 19 марта на своем поле примет «Уфу», «Локомотив» днем ранее также дома сыграет с московским «Спартаком».

13.03.2017 19:30 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 56′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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