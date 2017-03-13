Дорогой САвОГ. Кто заплатит за справедливость?

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Глава лиги Сергей Прядкин уже одобрил идею, хотя пока не сказал точно, в каком виде она будет реализована — то ли клубам разрешать смотреть видеоповторы, то ли, следуя мировой тенденции, внедрят одну из автоматических систем. Прядкин по собственному признанию склоняется к повторам — и можно понять, почему. Те системы автоматического определения голов (хорошее сокращение — САвОГ), которые используются в Европе стоят от 200 до 300 тысяч евро за комплект.

Возможно, для «Зенита» и «Спартака» это приемлемые деньги, но как быть с клубами, живущими за чет региональных бюджетов? Или за все заплатит лига, как это, например, произошло во Франции? Установка популярной немецкой системы GoalControl обошлась французам в 4 миллиона евро — по 200 тысяч на клуб. Для России общая сумма, если исходить из этого примера, составит 3 миллиона 200 тысяч. Есть у РФПЛ такие возможности?

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКИЕ СИСТЕМЫ

На постоянной основе системы автоматического определения голов используются в высших дивизионах четырех чемпионатов.

Премьер-лига (Англия)

Бундеслига (Германия)

Серия А (Италия)

Лига 1 (Франция).

«Наверное, это все же не такие огромные деньги, если учесть, что на кону стоит борьба за еврокубки, за чемпионство», — сказал Прядкин.

Исходя из этих слов, можно предположить, что богатых, например, попросят скинуться. Или установят прогрессивную шкалу взносов. Как бы там ни было, вопросов пока многовато.

В Америке ответов не нашли, и MLS — вроде бы не самая бедная лига — от покупки дорогих разработок отказалась.

Всего же, на уровне высших лиг национальных чемпионатов, технология используется в четырех странах — в Англии, Германии, Франции и Италии. Россия может оказаться пятой, опередив даже Испанию. Попасть в «Большую пятерку», оказывается, возможно.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Существуют разные системы, помогающие распознать в сложных ситуациях, был ли забит гол. ФИФА выбрала немецкую GoalCоntrol, УЕФА сделал выбор в пользу английской разработки HawkEye («Ястребиный глаз»).

По данным ВВС, каждому английскому клубу премьер-лиги установка «Глаза» обошлась примерно в 250 тысяч фунтов.

Во Франции называлась несколько меньшая сумма — 200 тысяч евро за комплект. Расходы взяла на себя лига.

Другой вопрос — нужно ли нам это? Одно дело, если дискуссия по тому или иному вопросу подготовлена, ведется спокойно и профессионально. И совсем другое, когда тема поднимается на волне скандала. В таких условиях объективный разговор затруднителен. Понятно, что для обсуждения возник конкретный повод — матч в Перми. Но давайте зададимся вопросом — а сколько еще таких эпизодов было в чемпионате России? И стоит ли одна предполагаемая ошибка миллионных затрат?

К слову, тратить деньги придется и потом — обслуживание системы тоже стоит немало.

С другой стороны, технология определения взятия ворот должна использоваться на матчах ЧМ-2018. Внедрения систем на 12 российских стадионов не избежать. И как мы уже говорили, будет нелепо впоследствии убирать дорогую аппаратуру. Интересно, а возможно ли будет, к примеру, демонтировать комплект в Саранске, не имеющего клуба в премьер-лиге и поставить в Оренбург или Махачкалу? Пожалуй, стоит рассмотреть такой вариант.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.