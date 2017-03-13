Мутко: Система фиксации взятия ворот вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Введение системы определения взятия ворот может появиться в Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ) начиная с сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В воскресенье пермский «Амкар» на своем поле обыграл
«Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и
«Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче “Амкар” — “Зенит”, надо смотреть с помощью такой техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике», — добавил он.
Под Кубок конфедераций, который пройдет в
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