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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29063084/
13 марта 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Система фиксации взятия ворот вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Введение системы определения взятия ворот может появиться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) начиная с сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В воскресенье пермский «Амкар» на своем поле обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0. На седьмой минуте игры после подачи со стандартного положения футболистом «Зенита» мяч полетел в ворота пермяков. Вратарь хозяев Дмитрий Хомич ошибся на выходе из ворот, но влетающий в ворота мяч попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле. Как заявил ТАСС председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский, разобраться в этом моменте можно было только при помощи системы определения взятия ворот.

«Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что-то докупим к следующему сезону. В ближайшее время приедут представители ФИФА, чтобы ее устанавливать, и мы будем изучать».

«Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче “Амкар” — “Зенит”, надо смотреть с помощью такой техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике», — добавил он.

Под Кубок конфедераций, который пройдет в июне-июле, системой будут оборудованы четыре стадиона — «Открытие- Арена» в Москве, «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, «Казань- Арена» и «Фишт» в Сочи.
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