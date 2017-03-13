Мутко: система фиксации взятия ворот вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне

В воскресенье пермский «Амкар» на своем поле обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0. На седьмой минуте игры после подачи со стандартного положения футболистом «Зенита» мяч полетел в ворота пермяков. Вратарь хозяев Дмитрий Хомич ошибся на выходе из ворот, но влетающий в ворота мяч попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле. Как заявил ТАСС председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский, разобраться в этом моменте можно было только при помощи системы определения взятия ворот.

«Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что-то докупим к следующему сезону. В ближайшее время приедут представители ФИФА, чтобы ее устанавливать, и мы будем изучать».

«Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче “Амкар” — “Зенит”, надо смотреть с помощью такой техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике», — добавил он.