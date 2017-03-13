Андрей Будогосский: Не я возвращал Турбина в премьер-лигу
Глава департамента судейства и инспектирования РФС дал интервью «СЭ», в котором ответил на актуальные вопросы.
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— Продолжается обсуждение резонансной встречи «Амкар» — «Зенит». Будет ли арбитраж этой встречи разбираться на
— Да, будет. Мы рассматриваем все матчи, потому что речь идет о выплате бонусов арбитрам за хорошее судейство. И необходимо юридическое обоснование для выплаты этого бонуса. Что касается этой игры, то надо поставить все точки над «i», рассмотрев дискуссионные моменты.
— Есть мнение, что возвращение арбитра Евгения Турбина в РФПЛ связано с тем, что он является вашим учеником. Как отреагируете?
— Прежде всего, хочу сказать, что я не возвращал Турбина в
— Имеется в виду то, что Карасев не будет судить матч «Локо» — «Спартак» в 20-м туре?
— Мы уже информировали об итогах заседания
— Турбин не получил назначения на 20-й тур. С чем это связано?
— Турбин — кандидат педагогических наук и сейчас командирован в качестве старшего преподавателя на
— Состоялась ли у вас встреча с президентом РФС, и какова позиция Виталия Мутко по матчу в Перми?
— Да, она состоялась. Считаю, что получился очень конструктивный разговор, проходивший в нормальной, деловой обстановке. Я изложил позицию департамента по некоторым моментам. Вопрос касался не только игры «Амкар» — «Зенит», затрагивались и другие темы.
— Какие?
— Например, возникла проблема на сборе в Крымске. Из 18 судей второго дивизиона восемь не сдали норматив по физической подготовке и по правилам. Это порядка 42 процентов. Беспрецедентный случай, свидетельствующий о том, что у нас сегодня очень большая проблема именно на этом уровне судейства. Суммарно, уже 62 арбитра не сдали тесты по физподготовке и правилам. И мы обсуждали эту ситуацию с Виталием Леонтьевичем. Можно назвать это очень хорошим производственным совещанием. Я более чем удовлетворен его итогами. Наша позиция была услышана.
— Правильно понимаю, что президент РФС не подверг критике судейство матча в Перми?
— Виталий Леонтьевич говорил, что этот вопрос — в компетенции департамента. Кроме того, он знает, что состоится заседание
— Глава РФПЛ Сергей Прядкин сделал заявление, что, на его взгляд, гол, когда Нету выбил мяч из чужих ворот, надо было засчитывать. Как отреагируете?
— Обращаю внимание на то, что ни в одном из телевизионных повторов нет
— Вы наверняка в курсе того, что питерские фанаты планируют подарить департаменту судейства и инспектирования телевизор. Примете ли в дар, если деньги будут собраны?
— С удовольствием передам телевизор либо в хоспис, либо в детский дом.
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