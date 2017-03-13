Андрей Будогосский: Не я возвращал Турбина в премьер-лигу

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— Продолжается обсуждение резонансной встречи «Амкар» — «Зенит». Будет ли арбитраж этой встречи разбираться на контрольно-квалификационной комиссии?

— Да, будет. Мы рассматриваем все матчи, потому что речь идет о выплате бонусов арбитрам за хорошее судейство. И необходимо юридическое обоснование для выплаты этого бонуса. Что касается этой игры, то надо поставить все точки над «i», рассмотрев дискуссионные моменты.

— Есть мнение, что возвращение арбитра Евгения Турбина в РФПЛ связано с тем, что он является вашим учеником. Как отреагируете?

— Прежде всего, хочу сказать, что я не возвращал Турбина в премьер-лигу. Это было сделано моим предшественником Валентином Валентиновичем Ивановым в декабре 2015 года, когда меня и рядом, что называется, не стояло. О том, что Турбин является моим учеником, то скажу следующее — порядка 52 процентов главных судей премьер-лиги закончили центр «Футбольный арбитр» (Будогосский является его руководителем. — Прим. С. Е.). А всего таковых — 81 человек, или 23,2 процента, чем мы, конечно, гордимся. Но вне зависимости от этого, подход ко всем абсолютно одинаков, в чем можно было убедиться, например, на примере изменения количества назначений Сухому или Карасеву в связи с допущенными ошибками.

— Имеется в виду то, что Карасев не будет судить матч «Локо» — «Спартак» в 20-м туре?

— Мы уже информировали об итогах заседания контрольно-квалификационной комиссии, где было принято следующее решение: Карасев допустил ошибку в одном из двух спорных эпизодах в матче «Терек» — «Уфа». В этой связи ему снижается нагрузка на один тур. Он должен был судить встречу «Локомотив» — «Спартак», но теперь мы произвели замену.

— Турбин не получил назначения на 20-й тур. С чем это связано?

— Турбин — кандидат педагогических наук и сейчас командирован в качестве старшего преподавателя на учебно-тренировочный сбор арбитров «Молодая перспектива» в Анапе, где будет находиться с 17 по 28 марта, и естественно, назначений на этот период получить не мог.

— Состоялась ли у вас встреча с президентом РФС, и какова позиция Виталия Мутко по матчу в Перми?

— Да, она состоялась. Считаю, что получился очень конструктивный разговор, проходивший в нормальной, деловой обстановке. Я изложил позицию департамента по некоторым моментам. Вопрос касался не только игры «Амкар» — «Зенит», затрагивались и другие темы.

— Какие?

— Например, возникла проблема на сборе в Крымске. Из 18 судей второго дивизиона восемь не сдали норматив по физической подготовке и по правилам. Это порядка 42 процентов. Беспрецедентный случай, свидетельствующий о том, что у нас сегодня очень большая проблема именно на этом уровне судейства. Суммарно, уже 62 арбитра не сдали тесты по физподготовке и правилам. И мы обсуждали эту ситуацию с Виталием Леонтьевичем. Можно назвать это очень хорошим производственным совещанием. Я более чем удовлетворен его итогами. Наша позиция была услышана.

— Правильно понимаю, что президент РФС не подверг критике судейство матча в Перми?

— Виталий Леонтьевич говорил, что этот вопрос — в компетенции департамента. Кроме того, он знает, что состоится заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. В которую, заметьте, я не вхожу и не входил, не оказываю никакого влияния на ее работу. Мутко четко представляет, что завтра будет вынесен окончательный вердикт не только по этому матчу, но и по другим. Подчеркну, что рассматривается не одна игра, и не только премьер-лиги.

— Глава РФПЛ Сергей Прядкин сделал заявление, что, на его взгляд, гол, когда Нету выбил мяч из чужих ворот, надо было засчитывать. Как отреагируете?

— Обращаю внимание на то, что ни в одном из телевизионных повторов нет стоп-кадра. Мяч не фиксируется ни на одном телевизионном просмотре в той точке, где он, по мнению некоторых людей, полностью пересекает линию ворот. Случайно это или нет, не знаю, но есть вопросы. Что касается слов Сергея Геннадьевича, то право высказывать мнение — его законное право. Идет дискуссия. Дождемся вердикта комиссии по матчу и будем более подробно об этом говорить.

— Вы наверняка в курсе того, что питерские фанаты планируют подарить департаменту судейства и инспектирования телевизор. Примете ли в дар, если деньги будут собраны?

— С удовольствием передам телевизор либо в хоспис, либо в детский дом.