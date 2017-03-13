Гаджи Гаджиев: У нас нет смельчаков, преднамеренно судящих против «Зенита»
Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о целях клуба на сезон, микроклимате в команде и отношении к судейству в РФПЛ.
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«ЗАДАЧА БЫЛА СОХРАНИТЬ ПРОПИСКУ В РФПЛ»
— Зимой команду покинули Селихов и Джикия, на матч с «Зенитом» был дисквалифицирован Зайцев. Как удалось сохранить боевой настрой?
— Если в команде сложился коллектив, есть цельное ядро, если футболистов объединяет
— И какая цель?
— Играть достойно — вот главная цель. Мы должны соответствовать требованиям
— Что для вас максимально возможный результат? Может ли «Амкар» повторить свое лучшее достижение и занять итоговое четвертое место?
— Мы эту тему вообще не обсуждаем. В начале сезона были сомнения по поводу поставленной руководством клуба задачи — быть в десятке. В итоге мы потеряли четырех ведущих игроков, и задача изменилась — сохранить прописку в РФПЛ. По ходу сезона получилось сыграть чуть лучше, чем планировали, поэтому показали более высокие результаты. Если нам удастся занять четвертую позицию, это будет хороший результат. Если оступимся и потеряем пару мест, результат можно будет признать нормальным. Но мы, конечно, хотим большего. И футболисты, и тренеры.
— Календарь «Амкара» кажется удобным.
— Легких игр у нас нет и не было. Не могу сказать, что
«РАЗГОВОРЫ О СУДЕЙСТВЕ — НЕ ЛУЧШИЙ ХОД СО СТОРОНЫ «ЗЕНИТА»
— Представители «Зенита» после матча в Перми были сильно недовольны судейством Евгения Турбина. А что вы думаете по этому поводу?
— Давайте смотреть объективно. Если мысленно разделить турнирную таблицу на две или три части, можно увидеть следующее:
Но проблема судейства касается не только этого сезона. Я могу вспомнить воздушную подножку, когда мы играли со «Спартаком», пенальти с падением Халка за метр до штрафной, и много других эпизодов. Такова сейчас система судейства РФПЛ в целом. А оценку арбитрам должна давать судейская коллегия. Возможно, Турбин ошибся, а, может, и нет. Вдруг игрок «Зенита» коснулся мяча до того, как он пересек линию ворот и был зафиксирован офсайд, а, может, все было и наоборот. Но, например, за удар локтем нашего игрока справедливо наказали желтой карточкой, но за аналогичное нарушение не наказали Хави Гарсию.
Разговоры о судействе — не самый лучший ход со стороны «Зенита» как лидера нашего футбола. Надо заниматься другими проблемами. У нас в «Амкаре» проблем еще больше, и мы будем заниматься их решением.
Понять футболистов, находящихся на поле, можно: они на эмоциях, в игре. Тренеры и игроки команд, чей экономический и административный ресурс ниже, чем у
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