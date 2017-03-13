Гаджи Гаджиев: У нас нет смельчаков, преднамеренно судящих против «Зенита»

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«ЗАДАЧА БЫЛА СОХРАНИТЬ ПРОПИСКУ В РФПЛ»

— Зимой команду покинули Селихов и Джикия, на матч с «Зенитом» был дисквалифицирован Зайцев. Как удалось сохранить боевой настрой?

— Если в команде сложился коллектив, есть цельное ядро, если футболистов объединяет какая-то общая цель, настрой сохраняется.

— И какая цель?

— Играть достойно — вот главная цель. Мы должны соответствовать требованиям премьер-лиги, это важно. Мы должны радовать своих болельщиков и руководство. Ну необходимо достигать максимально возможного результата.

— Что для вас максимально возможный результат? Может ли «Амкар» повторить свое лучшее достижение и занять итоговое четвертое место?

— Мы эту тему вообще не обсуждаем. В начале сезона были сомнения по поводу поставленной руководством клуба задачи — быть в десятке. В итоге мы потеряли четырех ведущих игроков, и задача изменилась — сохранить прописку в РФПЛ. По ходу сезона получилось сыграть чуть лучше, чем планировали, поэтому показали более высокие результаты. Если нам удастся занять четвертую позицию, это будет хороший результат. Если оступимся и потеряем пару мест, результат можно будет признать нормальным. Но мы, конечно, хотим большего. И футболисты, и тренеры.

— Календарь «Амкара» кажется удобным.

— Легких игр у нас нет и не было. Не могу сказать, что какая-то встреча была для нас простой. Вот мы крупно победили «Оренбург» (3:0), но это не было легкой прогулкой. Потом обыграли «Томь» — тоже было тяжело. Мы не выигрывали легко ни у кого. Может, у лидеров нашего чемпионата и есть такие матчи, но и им порой тоже бывает непросто. Наверное, не считая встреч с «Томью», финансовое положение которой выправляется только сейчас.

«РАЗГОВОРЫ О СУДЕЙСТВЕ — НЕ ЛУЧШИЙ ХОД СО СТОРОНЫ «ЗЕНИТА»

— Представители «Зенита» после матча в Перми были сильно недовольны судейством Евгения Турбина. А что вы думаете по этому поводу?

— Давайте смотреть объективно. Если мысленно разделить турнирную таблицу на две или три части, можно увидеть следующее: команды-лидеры, у которых существуют серьезные финансовые и административные рычаги управления, имеют по две-три игры в году, в которых арбитр, с их точки зрения, судил в пользу соперника. Команды, идущие ниже, судят иначе. 8−10 последних коллективов РФПЛ насчитывают с десяток таких матчей каждый год.

Но проблема судейства касается не только этого сезона. Я могу вспомнить воздушную подножку, когда мы играли со «Спартаком», пенальти с падением Халка за метр до штрафной, и много других эпизодов. Такова сейчас система судейства РФПЛ в целом. А оценку арбитрам должна давать судейская коллегия. Возможно, Турбин ошибся, а, может, и нет. Вдруг игрок «Зенита» коснулся мяча до того, как он пересек линию ворот и был зафиксирован офсайд, а, может, все было и наоборот. Но, например, за удар локтем нашего игрока справедливо наказали желтой карточкой, но за аналогичное нарушение не наказали Хави Гарсию.

Разговоры о судействе — не самый лучший ход со стороны «Зенита» как лидера нашего футбола. Надо заниматься другими проблемами. У нас в «Амкаре» проблем еще больше, и мы будем заниматься их решением.