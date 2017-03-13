«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
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«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев, Перейра, Классон, Вандерсон.
Встреча начнётся в 19:30 мск.
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