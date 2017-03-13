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13 марта 2017, 19:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Локомотив — Краснодар. Увеличить
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«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев, Перейра, Классон, Вандерсон.

Встреча начнётся в 19:30 мск.

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