СМИ: «Зенит» может продать Кокорина

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По информации журналистов, тренерский штаб отмечает низкий КПД игрока. Кроме того, руководство команды обеспокоено поведением 25-летнего футболиста.

Агентство уточняет, что клуб готов отпустить Кокорина за €6−7 млн. При этом контракт игрока с командой рассчитан до 2019 года.

В текущем сезоне Александр Кокорин провел 19 матчей в чемпионате страны, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Кроме того, на счету Кокорина 4 гола в 9 матчах Лиги Европы, а также 1 забитый мяч в Кубке России.