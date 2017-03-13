Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29061317/
13 марта 2017, 17:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Хусаинов: «Зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: не нужно вводить систему видеофиксации гола и видеоповторы в чемпионате России.

По его словам, это уместно только на крупных турнирах, а не на матчах, которые посещают мало зрителей.

— Никаких «прибамбасов» вводить не надо! — подчеркнул Хусаинов. — Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги.

А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеповторы?!

В принципе, буча, которая поднялась после матча «Амкар» -«Зенит», говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей.

— Что вы имеете в виду?

— Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знаю многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Артем Дзюба: "Это беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит"

Во время игры с "Барселоной" Айтекин послал футболистов "ПСЖ"

Смотрите, кто стал главным тренером "Лестера"