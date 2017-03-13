Сергей Хусаинов: «Зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: не нужно вводить систему видеофиксации гола и видеоповторы в чемпионате России.
По его словам, это уместно только на крупных турнирах, а не на матчах, которые посещают мало зрителей.
— Никаких «прибамбасов» вводить не надо! — подчеркнул Хусаинов. — Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги.
А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеповторы?!
В принципе, буча, которая поднялась после матча «Амкар» -«Зенит», говорит о том, что нужно
— Что вы имеете в виду?
— Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знаю многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус.
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