Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», С. Иванов — «Терек» и ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура РФПЛ, информирует сайт РФС.
Михаил Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», Сергей Иванов — «Терек» и ЦСКА.
17 марта (пятница)
«Анжи» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
18 марта (суббота)
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Урал» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Томь» — «Амкар»: судья — Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
19 марта (воскресенье)
«Зенит» — «Арсенал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
«Терек» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
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