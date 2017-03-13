Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29061119/
13 марта 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», С. Иванов — «Терек» и ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура РФПЛ, информирует сайт РФС.

Михаил Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», Сергей Иванов — «Терек» и ЦСКА.

17 марта (пятница)

«Анжи» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

18 марта (суббота)

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Урал» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Томь» — «Амкар»: судья — Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

19 марта (воскресенье)

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«Терек» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!