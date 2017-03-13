Стадион «Металлург» готовится принять комиссию РФПЛ

Комплекс мероприятий по восстановлению газона привел к положительным изменением и динамике роста травяного покрытия. Поле имеет хороший вид как с трибун, так и при близком рассмотрении, заметно улучшились качества газона. В понедельник, 13 марта, будет проведена первая стрижка газона, проводятся все необходимые агротехнические мероприятия.

Также продолжаются работы по очистке трибун (все они практически очищены), проходов и технических зон — на данный момент со стадиона вывезено свыше 1000 грузовиков со снегом.

Во вторник, 14 апреля, стадион «Металлург» посетит совместная комиссия РФПЛ и РФС, сообщает официальный сайт самарского клуба.