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13 марта 2017, 17:06 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

Стадион «Металлург» готовится принять комиссию РФПЛ

Технические службы клуба «Крылья Советов» продолжают подготовку стадиона «Металлург» к весенним играм Чемпионата России.

Комплекс мероприятий по восстановлению газона привел к положительным изменением и динамике роста травяного покрытия. Поле имеет хороший вид как с трибун, так и при близком рассмотрении, заметно улучшились качества газона. В понедельник, 13 марта, будет проведена первая стрижка газона, проводятся все необходимые агротехнические мероприятия.

Также продолжаются работы по очистке трибун (все они практически очищены), проходов и технических зон — на данный момент со стадиона вывезено свыше 1000 грузовиков со снегом.

Во вторник, 14 апреля, стадион «Металлург» посетит совместная комиссия РФПЛ и РФС, сообщает официальный сайт самарского клуба.
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