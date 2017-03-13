Чемпионский футбол. Что общего у Бердыева, Слуцкого и Карреры
Чем чаще «Спартак» выигрывает в один мяч, тем громче раздаётся вопрос: соответствует ли его футбол пресловутым чемпионским стандартам.
Болельщики «Спартака» — самые большие перфекционисты в нашем футболе. За годы гегемонии в национальной лиге привыкли, понимаешь ли, не просто побеждать, а побеждать красиво, вычурно. Истинный гурман в
2007: «Зенит»
Самый популярный счёт: 1:0, 1:1 (по 5 раз).
Средняя результативность: 1,8.
Средняя пропускаемость: 1,07.
«Адвокатовский» «Зенит» был одним из ярчайших явлений в отечественном футболе: играл сам и великодушно давал играть другим. Оттого и разброс результатов у петербуржцев был чрезвычайно широкий — от банальных 0:0 до 1:4 и 4:3. Его непредсказуемости мы обязаны одним из самых зажигательных финишей сезона, когда чиновники РФПЛ до последнего гадали, куда везти трофей — в «Лужники» «Спартаку» или в Раменское «Зениту». Но при всей своей эксцентричности решающие матчи сезона
2008: «Рубин»
Самый популярный счёт: 1:0 (5 раз).
Средняя результативность: 1,47.
Средняя пропускаемость: 0,87.
50-летний «Рубин» отличала монументальность в обороне. И пусть вас не вводит в заблуждение третий по лиге показатель пропущенных мячей. Статистику казанцам испортили три заключительных тура, когда, достигнув цели, они банально бросили играть и получили 9 мячей от «Терека», ЦСКА и «Локомотива». А пока мотивация была на уровне, «бердыевцы» пропускали в среднем 0,6 гола за тур — превосходный результат!
2009: «Рубин»
Самый популярный счёт: 0:0 (5 раз).
Средняя результативность: 2,07.
Средняя пропускаемость: 0,7.
Насколько сильны и долговечны бывают стереотипы, наглядно показал второй золотой сезон «Рубина». Команду Бердыева продолжали иронично сравнивать с автобусом даже тогда, когда ей не было равных по результативности! «Рубин» образца 2009 года не только больше всех забивал, но и меньше всех пропускал. Ещё одной отличительной чертой команды была удивительная для вчерашнего середняка агрессия в гостях: на чужих полях казанцы набрали 75% возможных очков. Несмотря на резко возросшую наступательную активность, самым популярным у рубиновых в том сезоне был счёт 0:0. Надёжность в тылу Бердыев всегда и везде почитал превыше всего.
2010: «Зенит»
Самый популярный счёт: 2:0 (6 раз)
Средняя результативность: 2,03.
Средняя пропускаемость: 0,7.
Спаллетти не сумел с первой попытки завести «Зенит» в групповой этап Лиги чемпионов — зато вернул золото РФПЛ на берега Невы. Залогом «внутреннего» успеха стал мощный разбег в сезоне: первое (оно же предпоследнее) поражение в чемпионате питерцы потерпели только в 24-м по счёту матче! «Зенит» «дохалкового» периода отличала сбалансированность в игре, без видимых перекосов в сторону одной линии или фланга. Характерно, что любимым у него был счёт 2:0, не самый, прямо скажем, распространённый в футболе. Этот штрих наилучшим образом характеризует команду: у неё результат и смотрибельность шли рука об руку.
2011/12: «Зенит»
Самый популярный счёт: 1:1 (6 раз).
Средняя результативность: 1,93.
Средняя пропускаемость: 0,91.
Повзрослев на год, «Зенит» стал чуть меньше забивать и больше пропускать — и всё равно финишировал с внушительным отрывом от преследователей.
2012/13: ЦСКА
Самый популярный счёт: 1:0, 2:0 (по 5 раз).
Средняя результативность: 1,63.
Средняя пропускаемость: 0,83.
Не поставленные на поток голевые феерии, а педантичный отбор своих очков возвёл на вершину Слуцкого. Порядок в тылу (больше половины матчей — 16 из 30 — на ноль) способствовал раскрепощению атаки. Периодически «армейцы» громили соперников заведомо более низкой квалификации, но типичными для них были «взвешенные» победы со счётом 1:0 и 2:0.
2013/14: ЦСКА
Самый популярный счёт: 1:0, 2:1 (по 6 раз).
Средняя результативность: 1,63.
Средняя пропускаемость: 0,87.
На следующий год ЦСКА финишировал с третьим результатом в графе «забитые мячи» и вторым — по пропущенным, но снова первым по очкам. Триумф
2014/15: «Зенит»
Самый популярный счёт: 1:0 (8 раз).
Средняя результативность: 1,93.
Средняя пропускаемость: 0,57.
С пришествием в Россию
2015/16: ЦСКА
Самый популярный счёт: 1:0 (7 раз).
Средняя результативность: 1,7.
Средняя пропускаемость: 0,83.
Прошлый сезон выдался уникальным в том смысле, что все места на пьедестале заняли
2016/17: «Спартак» (лидер)*
Самый популярный счёт: 1:0 (8 раз).
Средняя результативность: 1,53.
Средняя пропускаемость: 0,79.
*По итогам 19 туров.
Две трети чемпионата не минуло, а Каррера уже повторил результат
Вы до сих пор считаете футбол «Спартака» нечемпионским? У вас устаревшие представления о чемпионской игре.
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