Шляхтин: ФК «Крылья Советов» не планирует менять Скрипченко, сезон был провален до него
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» не планирует менять главного тренера Вадима Скрипченко, потому что сезон был провален еще до его прихода. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, член совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
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Скрипченко был назначен главным тренером «Крыльев» в ноябре 2016 года, сменив на этом посту бельгийца Франка Веркаутерена. Под его руководством команда одержала две победы, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. В первых двух играх после возобновления чемпионата самарцы дважды уступили. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице с 15 очками.
«Решения относительно будущего Вадима Скрипченко нет, оно будет принято летом. Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне, так как он принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр. Причиной провала послужили плохие результаты на старте сезона», — ответил Шляхтин о кредите доверия к белорусскому специалисту.
По словам собеседника ТАСС, он доволен двумя новичками команды — 20-летним российским полузащитником Александром Зуевым, арендованным до конца сезона у московского «Спартака», и белорусским полузащитником Александром Глебом. «Зуев играет интересно и остро, это отличное приобретение для клуба. Александр только влился в коллектив и пока только постепенно набирает силы», — добавил он.
В 20-м туре самарцы примут на своем поле «Ростов» 19 марта.
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