Шляхтин: ФК «Крылья Советов» не планирует менять Скрипченко, сезон был провален до него

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Скрипченко был назначен главным тренером «Крыльев» в ноябре 2016 года, сменив на этом посту бельгийца Франка Веркаутерена. Под его руководством команда одержала две победы, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. В первых двух играх после возобновления чемпионата самарцы дважды уступили. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице с 15 очками.

«Решения относительно будущего Вадима Скрипченко нет, оно будет принято летом. Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне, так как он принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр. Причиной провала послужили плохие результаты на старте сезона», — ответил Шляхтин о кредите доверия к белорусскому специалисту.

По словам собеседника ТАСС, он доволен двумя новичками команды — 20-летним российским полузащитником Александром Зуевым, арендованным до конца сезона у московского «Спартака», и белорусским полузащитником Александром Глебом. «Зуев играет интересно и остро, это отличное приобретение для клуба. Александр только влился в коллектив и пока только постепенно набирает силы», — добавил он.

В 20-м туре самарцы примут на своем поле «Ростов» 19 марта.