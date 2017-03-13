Главный тренер ФК «Зенит» Мирча Луческу близок к увольнению

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«Зенит» после 19 туров занимает третье место в чемпионате России, отставая на восемь очков от лидера — московского «Спартака». В Лиге Европы петербургский клуб вылетел на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту» по сумме двух матчей.

Луческу был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2016 года.