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13 марта 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Главный тренер ФК «Зенит» Мирча Луческу близок к увольнению

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» румын Мирча Луческу близок к увольнению со своего поста, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sport Mediaset.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер петербургского футбольного клуба Зенит румын <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> близок к увольнению со своего поста сообщает Calciomercato со ссылкой на Sport Mediaset. Увеличить
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«Зенит» после 19 туров занимает третье место в чемпионате России, отставая на восемь очков от лидера — московского «Спартака». В Лиге Европы петербургский клуб вылетел на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту» по сумме двух матчей.

Луческу был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2016 года.

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