Главный тренер ФК «Зенит» Мирча Луческу близок к увольнению
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» румын Мирча Луческу близок к увольнению со своего поста, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sport Mediaset.
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«Зенит» после 19 туров занимает третье место в чемпионате России, отставая на восемь очков от лидера — московского «Спартака». В Лиге Европы петербургский клуб вылетел на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту» по сумме двух матчей.
Луческу был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2016 года.
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