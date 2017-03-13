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13 марта 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шляхтин: Перерыв на игры сборной позволит улучшить газон арены «Крыльев Советов»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Поле стадиона «Металлург» в Самаре будет готово к ближайшему домашнему матчу футбольного клуба «Крылья Советов», а перерыв на игры сборной позволит привести его в достойное состояние. Об этом ТАСС заявил министр спорта Самарской области, член совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

Министр спорта Самарской области обратил внимание на то что зимой пострадал не только стадион в Самаре. Увеличить
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В феврале Российский футбольный союз (РФС) не рекомендовал самарским «Крыльям» проводить домашние матчи на «Металлурге». Причиной послужило неудовлетворительное состояние поля. Президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил в разговоре с ТАСС, что руководство самарцев признало, что провалило работу с газоном зимой. Первую домашнюю игру после возобновления сезона — в 18-м туре чемпионата с «Локомотивом» — «Крылья» провели в Уфе.

«Из-за неблагоприятных погодных условий мы столкнулись с серьезной проблемой, решение которой заняло много времени, — объяснил Шляхтин. — Сегодня я получил фотографии поля, там были проведены все необходимые работы, и сейчас оно в приличном состоянии. Всегда легко “убить” газон, который зимой у нас не растет, восстановить его намного сложнее».

Собеседник ТАСС обратил внимание на то, что зимой пострадал не только стадион в Самаре. В качестве примера он привел поле на стадионе «Центральный» в Казани, на котором в воскресенье «Рубин» принял «Оренбург» (0:0). Шляхтин уверен, что комиссия по качеству полей, которая прибудет в Самару во вторник, разрешит провести на «Металлурге» матч 20-го тура с «Ростовом», который запланирован на 19 марта.

«Я убежден, что комиссия вынесет положительное решение в отношении нашего стадиона и что встречу с “Ростовом” мы проведем уже на “Металлурге”. А перерыв на товарищеские матчи сборной (24 и 28 марта — прим. ТАСС) позволит нам осуществить все необходимые работы для того, чтобы без проблем проводить все оставшиеся домашние матчи чемпионата», — заявил собеседник ТАСС.

В 21-м туре, даты матчей которого еще не назначены, «Крылья» сыграют на выезде с ЦСКА, а в 22-м — примут «Амкар».

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