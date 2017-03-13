Игроки «Спартака» не получили выходных после победы над «Анжи»
После домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0) главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не предоставил команде выходных.
В понедельник
Как сообщает официальный сайт клуба, для тех футболистов, которые вчера сыграли большую часть встречи, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.
Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано продолжают курс лечения. На завтра у «Спартака» запланирована одна тренировка.
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