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13 марта 2017, 14:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки «Спартака» не получили выходных после победы над «Анжи»

После домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0) главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не предоставил команде выходных.

В понедельник красно-белые собрались на базе в Тарасовке в 10:30 мск, а спустя полчаса началась тренировка.

Как сообщает официальный сайт клуба, для тех футболистов, которые вчера сыграли большую часть встречи, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.

Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано продолжают курс лечения. На завтра у «Спартака» запланирована одна тренировка.

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