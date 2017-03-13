Игроки «Спартака» не получили выходных после победы над «Анжи»

В понедельник красно-белые собрались на базе в Тарасовке в 10:30 мск, а спустя полчаса началась тренировка.



Как сообщает официальный сайт клуба, для тех футболистов, которые вчера сыграли большую часть встречи, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.



Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано продолжают курс лечения. На завтра у «Спартака» запланирована одна тренировка.