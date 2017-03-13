В Питере — ныть. О чем молчит Луческу
Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин — о главном тренере «Зенита», который опять остался недоволен судейством.
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Видимо, что-то случилось...
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Мирча Луческу предсказуем: после неудачных матчей, хотя и удачных тоже, он обвиняет всех и все вокруг, но только не себя. Чаще всего достается, конечно же, арбитрам. Мистер убедил себя и игроков в том, что после скандального матча со «Спартаком» столичные рефери ополчились на «Зенит». По высказываниям Луческу может даже сложиться впечатление, что война с судейским корпусом заботит его больше, чем игра, результат и вообще футбол. Даже назначение Дзюбы капитаном он мотивировал необходимостью общаться с арбитрами на поле. Арбитрами, которые всеми силами тормозят его «Зенит».
Справедливости ради отметим: в этом сезоне судьи действительно ошибались в пользу соперников «Зенита». Равно как ошибались они и в матчах с участием других команд. Некоторые претензии Луческу справедливы. Претензии других тренеров — тоже. Но разве «Зенит» отстает от «Спартака» на восемь очков только лишь
И, наконец, даже если Луческу в
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А может быть, дело вовсе не в судьях, а в том, что у команды игры поставленной нет? В трех официальных матчах из четырех в этом году «Зенит» не смог забить. При 66 процентах владения мячом только четыре удара в створ ворот за матч. По сути, не игра, а едва ли не самое унылое, что есть в футболе — владение ради владения. Что делать с мячом, куда открываться, как находить свободные коридоры и проникать в штрафную площадь, игроки не знают. Они тупо переводят мяч от одного к другому, ожидая чего-то: то ли удачного индивидуального действия Жулиано, то ли вдохновения Кокорина.
А ведь была игра. Осенью. Не всегда, но в некоторых матчах. А сейчас вообще исчезла. Не потому ли футбол «Зенита» регрессировал, что зимой Луческу готовил команду по
Неужели это судьи виноваты в том, что «Зенит», играя с огромным территориальным преимуществом, не может сочинить классную комбинацию? Неужели это судьи обучили футболу Нету, который делает все невпопад. Например, он может возникнуть на дальней штанге чужих ворот и отобрать гол у своей команды. Причем шкала бестолковости зашкаливает: мало того что находится в офсайде, так еще и касается мяча, который летит в ворота, и не просто касается — выбивает его, спасая соперника. Уровень Нету, впрочем, известен давно. Непонятно только, какое отношение ко всему этому имеют арбитры.
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На Нету заострили внимание не просто так. К Луческу давно накопились вопросы по стартовому составу. Само собой, такие вопросы есть почти ко всем тренерам, и это нормально. Но к Луческу их накопилось очень много. Вот играет Нету, а на лавке сидит Иванович. Почему? Официальная причина, озвученная Мистером, вызывает недоумение — якобы после девяти лет в Англии серб не может играть на пермском газоне. (Оказывается, виноваты не только судьи, но еще и поле.) То есть купили навороченную иномарку, которая всем хороша, кроме одного — на наших дорогах на ней лучше не ездить.
На зимних сборах Луческу использовал три десятка футболистов, и даже больше. Щедро награждал игровой практикой всех без исключения, даже молодежь, что для «Зенита» уже достижение. Зимой нельзя было определить, кто будет играть в стартовом составе, а кто окажется в ближайшем резерве. В этом была одна из интриг питерской команды. Но все оказалось намного проще. Играют все те же. Словно не было сборов и словно не было всех новичков. А они были. Много. Но
Может быть, Луческу настолько отвлекся на противостояние с судьями, что на другую работу у него времени нет? А было бы, он бы наверняка задумался: что делает на поле Кокорин?
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С составом
А всего в этом сезоне «Зенит» одержал на выезде две победы. Показатель набранных очков — 37%. И это его худший показатель с 2002 года. В предыдущих сезонах планка не опускалась ниже 62%. То есть «Зенит» стал играть в гостях не просто хуже, а почти в два раза хуже. Не объясните этот феномен, Мистер? Неужели на выезде московские арбитры подсуживают хозяевам и, само собой, защищают интересы «Спартака»? «Спартака»! Который уже и не помнит, когда последний раз бил пенальти. И с пенальти больше всех пропустил. У него разница — 0:5, у «Зенита» — 6:1. Недоработали московские судьи!
Не потому ли в гостях все так плачевно, что игры у «Зенита» нет?
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