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13 марта 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локо» поделил очки с «Краснодаром» в молодёжном первенстве, дважды ведя в счёте

В Москве завершился матч 19-го тура молодёжного первенства между «Локомотивом» и «Краснодаром».

В первом круге «железнодорожники» выиграли — 3:1, но повторить успех в отчётной встрече не смогли, хотя дважды вели в счёте.

Спустя полчаса игры Илья Рубцов вывел «Локомотив» вперёд, но на 44-й минуте Александр Сергеев сделал счёт равным — 1:1. Спустя минуту результативный удар Ивана Лапшова позволил «Локо» вновь повести — 2:1.

После перерыва «Краснодар» сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. На 58-й минуте отличился Даниил Уткин, а на третьей компенсированной к основному времени матча минуте забил Александр Бутенко — 3:2.

И всё же «Локомотив» вырвал ничью. На 94-й минуте арбитр Алексей Колтунов назначил пенальти, который реализовал Роман Тугарев — 3:3.

Локомотив М
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