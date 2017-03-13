«Локо» поделил очки с «Краснодаром» в молодёжном первенстве, дважды ведя в счёте

В первом круге «железнодорожники» выиграли — 3:1, но повторить успех в отчётной встрече не смогли, хотя дважды вели в счёте.



Спустя полчаса игры Илья Рубцов вывел «Локомотив» вперёд, но на 44-й минуте Александр Сергеев сделал счёт равным — 1:1. Спустя минуту результативный удар Ивана Лапшова позволил «Локо» вновь повести — 2:1.



После перерыва «Краснодар» сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. На 58-й минуте отличился Даниил Уткин, а на третьей компенсированной к основному времени матча минуте забил Александр Бутенко — 3:2.



И всё же «Локомотив» вырвал ничью. На 94-й минуте арбитр Алексей Колтунов назначил пенальти, который реализовал Роман Тугарев — 3:3.

