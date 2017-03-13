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13 марта 2017, 13:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Терека» Оздоев простудился после матча с «Ростовом»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев простудился после матча 19-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Об этом игрок сообщил ТАСС.

В понедельник полузащитник был включен в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи — 24 марта с ивуарийцами в Краснодаре и 28 марта с бельгийцами в Сочи. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0. Оздоев вышел на поле с первых минут и был заменен в компенсированное время. В понедельник полузащитник был включен в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи — 24 марта с ивуарийцами в Краснодаре и 28 марта с бельгийцами в Сочи.

«Извините, пока не могу разговаривать, я лечусь, простудился после вчерашнего матча. Но не беспокойтесь, думаю, через пару дней все будет нормально, в сборной буду точно», — рассказал Оздоев.

Сборная начнет тренироваться в Краснодаре 20 марта. Днем ранее «Тереку» предстоит провести домашний матч 20-го тура чемпионата с ЦСКА.

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