Футболист «Терека» Оздоев простудился после матча с «Ростовом»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0. Оздоев вышел на поле с первых минут и был заменен в компенсированное время. В понедельник полузащитник был включен в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи — 24 марта с ивуарийцами в Краснодаре и 28 марта с бельгийцами в Сочи.

«Извините, пока не могу разговаривать, я лечусь, простудился после вчерашнего матча. Но не беспокойтесь, думаю, через пару дней все будет нормально, в сборной буду точно», — рассказал Оздоев.

Сборная начнет тренироваться в Краснодаре 20 марта. Днем ранее «Тереку» предстоит провести домашний матч 20-го тура чемпионата с ЦСКА.