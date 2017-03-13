Андреев: Комитет по этике рассмотрит высказывания Луческу в случае обращения Мутко
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике рассмотрит высказывания главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу об арбитрах в случае обращения в комитет с данной просьбой президента РФС Виталия Мутко или исполкома организации, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Семен Андреев.
Луческу неоднократно негативно высказывался в адрес арбитров, обслуживавших матчи «Зенита» в чемпионате России. В воскресенье он раскритиковал работу москвича Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата «Амкар» — «Зенит», завершившегося победой хозяев со счетом 1:0.
«Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС. Таков наш регламент, так мы работаем», — сказал Андреев по телефону.
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