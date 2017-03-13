Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29056532/
13 марта 2017, 12:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Андреев: Комитет по этике рассмотрит высказывания Луческу в случае обращения Мутко

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике рассмотрит высказывания главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу об арбитрах в случае обращения в комитет с данной просьбой президента РФС Виталия Мутко или исполкома организации, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Семен Андреев.

Луческу неоднократно негативно высказывался в адрес арбитров, обслуживавших матчи «Зенита» в чемпионате России. В воскресенье он раскритиковал работу москвича Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата «Амкар» — «Зенит», завершившегося победой хозяев со счетом 1:0.

«Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС. Таков наш регламент, так мы работаем», — сказал Андреев по телефону.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин