Андреев: Комитет по этике рассмотрит высказывания Луческу в случае обращения Мутко

Луческу неоднократно негативно высказывался в адрес арбитров, обслуживавших матчи «Зенита» в чемпионате России. В воскресенье он раскритиковал работу москвича Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата «Амкар» — «Зенит», завершившегося победой хозяев со счетом 1:0.

«Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС. Таков наш регламент, так мы работаем», — сказал Андреев по телефону.