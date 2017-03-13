«Рубин» сыграет с «Зенитом» на «Казань-Арене»

«На стадионе “Центральный” “Рубин” сыграл последнюю игру. Следующий домашний матч с “Зенитом” мы будем играть уже на “Казань-Арене” и надеемся, что до конца сезона. Мы тоже сожалеем, что пришлось играть на “Центральном” на таком поле, но это форс-мажорные обстоятельства, и мы не видим здесь поводов для комментария», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.