«Урал»: К игре с «Рубином» поле на домашней арене будет в идеальном состоянии
Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе «СКБ-Банк Арена».
«После игры с “Амкаром” поле было не в идеальном состоянии. Были проведены работы, и сейчас состояние поля близко к оптимальному и на телекартинке будет выглядеть отлично. К игре с “Рубином” всё будет в идеальном состоянии. Когда температура воздуха выше “-25”, наши агрономы справляются с тем, чтобы подготовить газон к игре», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч «Урал» — «Рубин» запланирован на 18 марта.
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