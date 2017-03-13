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13 марта 2017, 12:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал»: К игре с «Рубином» поле на домашней арене будет в идеальном состоянии

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе «СКБ-Банк Арена».

«После игры с “Амкаром” поле было не в идеальном состоянии. Были проведены работы, и сейчас состояние поля близко к оптимальному и на телекартинке будет выглядеть отлично. К игре с “Рубином” всё будет в идеальном состоянии. Когда температура воздуха выше “-25”, наши агрономы справляются с тем, чтобы подготовить газон к игре», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Матч «Урал» — «Рубин» запланирован на 18 марта.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт не видит проблем с качеством газона на стадионе «СКБ-Банк арена» в Екатеринбурге, который является домашней ареной футбольного клуба «Урал». Об этом ТАСС сообщил Рапопорт.
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