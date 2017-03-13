«Урал»: К игре с «Рубином» поле на домашней арене будет в идеальном состоянии

«После игры с “Амкаром” поле было не в идеальном состоянии. Были проведены работы, и сейчас состояние поля близко к оптимальному и на телекартинке будет выглядеть отлично. К игре с “Рубином” всё будет в идеальном состоянии. Когда температура воздуха выше “-25”, наши агрономы справляются с тем, чтобы подготовить газон к игре», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.



Матч «Урал» — «Рубин» запланирован на 18 марта.