УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделе
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправит дисквалифицированному полузащитнику московского ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного органа организации, отклонившего его апелляцию, скорее всего, на следующей неделе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе УЕФА.
УЕФА 18 ноября принял решение о дисквалификации игрока сборной Финляндии и ЦСКА Еременко на два года
Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию 29-летнего футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил «Р-Спорт», что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.
«Мотивировочная часть будет отправлена игроку, скорее всего, на следующей неделе», — сообщил представитель
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