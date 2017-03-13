УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделе

УЕФА 18 ноября принял решение о дисквалификации игрока сборной Финляндии и ЦСКА Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера». В анализах хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию 29-летнего футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил «Р-Спорт», что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.