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13 марта 2017, 11:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Свердловский минспорт не видит проблем с качеством газона арены ФК «Урал»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт не видит проблем с качеством газона на стадионе «СКБ-Банк арена» в Екатеринбурге, который является домашней ареной футбольного клуба «Урал». Об этом ТАСС сообщил Рапопорт.

Екатеринбургский клуб <nobr>из-за </nobr>плохого состояния поля не смог принять дома в матче ¼ финала Кубка страны Краснодар Увеличить
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«Трава на стадионе поднимется хорошо. Сейчас там работают агрономы, опасений нет. Ставки растут, полуфинал (Кубка России — прим. ТАСС) — еще большая возможность использовать домашнее поле, поэтому вокруг темы качества газона начинаются возможные инсинуации. Повторюсь, агрономы работают, мне сказали, что пока опасений по качеству покрытия нет», — сказал Рапопорт.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что наблюдается прогресс в состоянии газонов на домашних стадионах «Томи», самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала», однако опасения остаются. Все три клуба из-за плохого состояния поля вынуждены были перенести свои первые домашние матчи после возобновления сезона. «Томь» провела домашнюю встречу с «Ростовом» в Ростове-на-Дону, «Крылья» приняли «Локомотив» в Уфе, а «Урал» провел домашний матч ¼ финала Кубка страны с «Краснодаром» в Краснодаре. В субботу лига объявила, что команды проведут домашние матчи предстоящего тура дома — на стадионах «Труд» в Томске, «СКБ-Банк арене» в Екатеринбурге и «Металлург» в Самаре.

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