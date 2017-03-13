Свердловский минспорт не видит проблем с качеством газона арены ФК «Урал»

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«Трава на стадионе поднимется хорошо. Сейчас там работают агрономы, опасений нет. Ставки растут, полуфинал (Кубка России — прим. ТАСС) — еще большая возможность использовать домашнее поле, поэтому вокруг темы качества газона начинаются возможные инсинуации. Повторюсь, агрономы работают, мне сказали, что пока опасений по качеству покрытия нет», — сказал Рапопорт.