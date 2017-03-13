Свердловский минспорт не видит проблем с качеством газона арены ФК «Урал»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт не видит проблем с качеством газона на стадионе «СКБ-Банк арена» в Екатеринбурге, который является домашней ареной футбольного клуба «Урал». Об этом ТАСС сообщил Рапопорт.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Трава на стадионе поднимется хорошо. Сейчас там работают агрономы, опасений нет. Ставки растут, полуфинал (Кубка России — прим. ТАСС) — еще большая возможность использовать домашнее поле, поэтому вокруг темы качества газона начинаются возможные инсинуации. Повторюсь, агрономы работают, мне сказали, что пока опасений по качеству покрытия нет», — сказал Рапопорт.
Ранее президент Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter