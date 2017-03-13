«Амкар» объявил о переходе Анене в «Кайрат»

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Контракт Анене с «Амкаром» истекает летом. В 24-х матчах за эту команду он забил два гола, накануне отыграв весь матч против питерского «Зенита».

«Во время переговоров с президентом алматинского клуба Кайратом Боранбаевым я убедился в том, что в казахстанском клубе отнеслись к поиску нового форварда более чем профессионально. Не сомневаюсь, что коллеги, имевшие возможность выбирать, приняли правильное решение — я уверен, что Чума Анене не только станет одним из самых заметных нападающих первенства Казахстана, но и поможет «Кайрату» в еврокубках.

После того, как мы подписали Алексея Гасилина, молодого форварда с российским паспортом, Чуме, с учетом лимита на легионеров, было бы сложно конкурировать за место в основном составе. И мы в сжатые сроки нашли вариант, который устроил всех — как с футбольной, так и с экономической точки зрения. Хочу поблагодарить Чуму Анене за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов в дальнейшем.

Особо хочу сказать о том, что футболист согласился на этот трансфер за три месяца до истечения срока его действующего контракта с «Амкаром». Возможно, летом, став свободным агентом, Чума Анене мог бы найти и более выгодный для себя вариант, но он принял решение с учетом интересов нашего клуба, который фактически дал ему путевку в большой футбол. Такие отношения — большая редкость в наше время, особенно со стороны легионеров. И это еще одно свидетельство той особой атмосферы, которая сложилась в Клубе, — прокомментировал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Амкар» дал мне многое, — сказал Чума Анене. — Здесь я почувствовал уверенность в своих силах, получил уроки футбола, которые запомнятся на всю жизнь. Не буду скрывать: я очень рад, что у меня появилась возможность принести «Амкару» пользу — я отдаю себе отчет в том, что тренеры, одноклубники и болельщики ждали от меня большего на поле, зато сейчас клуб заработает деньги на моем трансфере. Пермь навсегда останется в моем сердце, и я от всей души желаю «Амкару» побед и как можно больше забитых мячей!

Напомним, ранее сообщалось, что «Кайрат» заплатит за этого игрока миллион евро.

23-летний Анене, имеющий нигерийское происхождение, родился в Норвегии. Его профессиональная карьера началась в 2011 году. На родине он играл за «Волеренгу», «Улл/Кису» и «Стабек», а в Македонии защищал цвета «Работнички». Также Анене имеет опыт выступлений в составе юношеских и молодежных сборных Норвегии.