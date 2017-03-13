КДК рассмотрит неявку Луческу на послематчевое флеш-интервью

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Заседание КДК РФС состоится 15 марта.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 11:30 1:0 Амкар Зенит

«Из семи матчей, которые уже состоялись, замечания были в трёх. В матче «Спартак» — «Анжи» болельщики красно-белых использовали пиротехнику. «Рубин» — «Оренбург»: болельщики «Оренбурга» скандировали ненормативную лексику.

И в матче «Амкар» — «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.