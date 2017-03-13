КДК рассмотрит неявку Луческу на послематчевое флеш-интервью
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Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам семи матчей 19-го тура российской Премьер-Лиги.
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Заседание КДК РФС состоится 15 марта.
«Из семи матчей, которые уже состоялись, замечания были в трёх. В матче «Спартак» — «Анжи» болельщики
И в матче «Амкар» — «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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