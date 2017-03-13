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13 марта 2017, 10:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК рассмотрит неявку Луческу на послематчевое флеш-интервью

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам семи матчей 19-го тура российской Премьер-Лиги.

Глава <nobr>Контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам семи матчей 19-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Заседание КДК РФС состоится 15 марта.

«Из семи матчей, которые уже состоялись, замечания были в трёх. В матче «Спартак» — «Анжи» болельщики красно-белых использовали пиротехнику. «Рубин» — «Оренбург»: болельщики «Оренбурга» скандировали ненормативную лексику.

И в матче «Амкар» — «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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