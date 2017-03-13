Казахстанец Сейдахмет вместе с «молодежкой» питерского «Зенита» сыграет на турнире в Италии
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет вместе с молодежной командой «Зенита» отправился на международный турнир Viareggio Cup в Италии, сообщает официальный сайт питерского клуба.
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В соревнованиях примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии, России и Колумбии.
На групповом этапе «Зенит» сегодня, 13 марта, сыграет с итальянским «Эмполи» (начало — в 21:30 по времени Астаны), спустя два дня встретится с итальянским «Асколи», а 18 числа соперником станет «Атлетик Юнион» из США. В
Стоит отметить, что Viareggio Cup проводится с 1947 года при поддержке Федерации футбола Италии, УЕФА и ФИФА. В разные годы на турнире играли такие известные футболисты, как Дино Дзофф, Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Филипп Лам, Бастиан Швайштайгер, Паоло Росси, Роберто Манчини, Габриэль Баттистута, Роберт Просинечки, Паоло Мальдини, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти,
17-летний Сейдахмет отправился в «Зенит» после удачного выступления на Мемориале Гранаткина. На турнире в
Этой зимой Сейдахмет прошел сборы вместе с молодежной командой «Зенита», однако не может подписать профессиональный контракт с питерским клубом
Талант Сейдахмета отметили и за рубежом. Так, голландский портал Voetbalzone.nl посвятил ему материал в рубрике, в которой рассказывает о самых перспективных футболистах со всего мира.
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