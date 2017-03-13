Казахстанец Сейдахмет вместе с «молодежкой» питерского «Зенита» сыграет на турнире в Италии

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В соревнованиях примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии, России и Колумбии.

На групповом этапе «Зенит» сегодня, 13 марта, сыграет с итальянским «Эмполи» (начало — в 21:30 по времени Астаны), спустя два дня встретится с итальянским «Асколи», а 18 числа соперником станет «Атлетик Юнион» из США. В плей-офф выйдут 10 победителей групп и шесть лучших команд из занявших второе место.

Стоит отметить, что Viareggio Cup проводится с 1947 года при поддержке Федерации футбола Италии, УЕФА и ФИФА. В разные годы на турнире играли такие известные футболисты, как Дино Дзофф, Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Филипп Лам, Бастиан Швайштайгер, Паоло Росси, Роберто Манчини, Габриэль Баттистута, Роберт Просинечки, Паоло Мальдини, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку и другие.

17-летний Сейдахмет отправился в «Зенит» после удачного выступления на Мемориале Гранаткина. На турнире в Санкт-Петербурге юношеская сборная Казахстана (U-17) дошла до финала, а он сам был назван лучшим нападающим.

Этой зимой Сейдахмет прошел сборы вместе с молодежной командой «Зенита», однако не может подписать профессиональный контракт с питерским клубом из-за правила ФИФА, запрещающего переходы несовершеннолетних игроков. На УТС казахстанец запомнился по заработанному пенальти в товарищеском матче и красивому голу на одной из тренировок.

Талант Сейдахмета отметили и за рубежом. Так, голландский портал Voetbalzone.nl посвятил ему материал в рубрике, в которой рассказывает о самых перспективных футболистах со всего мира.