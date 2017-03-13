«Спартак» отрывается по полной!

Даже если Самедов больше не забьет ни одного мяча и не отдаст ни одной результативной передачи (во что верится слабо), его переход уже себя оправдал!

Это ведь не просто победа над «Анжи» и не просто три очка. Красно-белые совершили рывок в самый нужный момент, когда все этого ждали, и оттого ответственность была особенно высока. Лидер выдержал напор и победил. В таких матчах и решается судьба титула.

Пять очков преимущества над «Зенитом» превратились в восемь, и это очень много для нашей лиги. Из нереальной мечты слово на букву «Ч» все отчетливее превращается в осязаемую цель. «Спартак» создает себе все больше простора для маневра, дарит самому себе все больше возможностей для ошибок, но возможностями этими не спешит пользоваться. Вместо этого красно-белые продолжают отрываться — в прямом и переносном смысле.

Время подсчетов еще, пожалуй, не наступило — потому что 11 оставшихся туров предполагают огромное количество сценариев. Но уже сейчас ясно, что «Спартак» может себе позволить проиграть и ЦСКА, и «Зениту» (матчи с ними в апреле) и все равно стать при этом первым. Календарь у красно-белых непростой, но милостивый. Есть в нем как триллеры вроде выезда в Ростов, так и легкие комедии типа домашнего матча с томской молодежью. У преследователей график точно не легче.

Да и знаете, глядя на то, как играет «Зенит», считавшийся для «Спартака» конкурентом номер один, слабо верится, что оставшуюся часть пути он пройдет без осечек. С чего бы? Команда Мирчи Луческу пока не то что победить — даже забить не может. Можно сколько угодно говорить о спорных решениях арбитра Турбина, «Зенит» в целом выглядит беззубо. Куда-то пропала его главная черта — высокий класс, который раньше был виден сразу. Всегда, когда играл «Зенит», бросалось в глаза это ощущение объективного превосходства. В Перми питерцы, складывалось впечатление, больше мучились, чем играл.

«Спартак» в матче с «Анжи» тоже не блистал, но было видно, чего команда хочет и как она собирается своей цели добиваться. Да, в первом тайме игра барахлила, было многовато брака, добираться до чужой штрафной все чаще приходилось верхом. Но когда «Спартак» увидел, что главные моменты у ворот Юрченко возникают после навесов, что Фибель и Жиров наверху чувствуют себя неуверенно, тогда и удалось дожать соперника. Очевидно, что сыграло свою роль и внушение от Карреры, который уже после матча скажет, что на поражение «Зенита» команда поначалу отреагировала не совсем правильно. В перерыве итальянец явно напомнил, что такое правильно.

Что ж, теперь преследователем номер один становится ЦСКА — армейцы опередили «Зенит» в турнирной таблице за счет гола на чужом поле в очной встрече и вошли в заветную для себя зону Лиги чемпионов. На что реально способна команда Виктора Гончаренко, говорить рано. В московской встрече с «Зенитом» это были стойкие солдаты, оборонявшие ничью, а «Томь» в ее нынешнем состоянии — не показатель. Но, похоже, что как минимум эмоциональное состояние у ЦСКА сейчас лучше, чем у питерцев. При прочих равных это может сыграть такую же роль, как тот самый выездной гол.

Нервы в этой концовке понадобятся всем. «Зенит» их начинает тратить уже сейчас. Не напрасно ли?

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

ПОЧЕМУ ЦСКА ВЫШЕ «ЗЕНИТА»?