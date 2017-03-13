«Спартак» отрывается по полной!
Результаты вчерашних матчей в Москве и Перми могут иметь решающее значение в чемпионской гонке: «Спартак», победив «Анжи», воспользовался осечкой «Зенита», уступившего «Амкару», и упрочил лидерство.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Даже если Самедов больше не забьет ни одного мяча и не отдаст ни одной результативной передачи (во что верится слабо), его переход уже себя оправдал!
Это ведь не просто победа над «Анжи» и не просто три очка.
Пять очков преимущества над «Зенитом» превратились в восемь, и это очень много для нашей лиги. Из нереальной мечты слово на букву «Ч» все отчетливее превращается в осязаемую цель. «Спартак» создает себе все больше простора для маневра, дарит самому себе все больше возможностей для ошибок, но возможностями этими не спешит пользоваться. Вместо этого
Время подсчетов еще, пожалуй, не наступило — потому что 11 оставшихся туров предполагают огромное количество сценариев. Но уже сейчас ясно, что «Спартак» может себе позволить проиграть и ЦСКА, и «Зениту» (матчи с ними в апреле) и все равно стать при этом первым. Календарь у
Да и знаете, глядя на то, как играет «Зенит», считавшийся для «Спартака» конкурентом номер один, слабо верится, что оставшуюся часть пути он пройдет без осечек. С чего бы? Команда Мирчи Луческу пока не то что победить — даже забить не может. Можно сколько угодно говорить о спорных решениях арбитра Турбина, «Зенит» в целом выглядит беззубо.
«Спартак» в матче с «Анжи» тоже не блистал, но было видно, чего команда хочет и как она собирается своей цели добиваться. Да, в первом тайме игра барахлила, было многовато брака, добираться до чужой штрафной все чаще приходилось верхом. Но когда «Спартак» увидел, что главные моменты у ворот Юрченко возникают после навесов, что Фибель и Жиров наверху чувствуют себя неуверенно, тогда и удалось дожать соперника. Очевидно, что сыграло свою роль и внушение от Карреры, который уже после матча скажет, что на поражение «Зенита» команда поначалу отреагировала не совсем правильно. В перерыве итальянец явно напомнил, что такое правильно.
Что ж, теперь преследователем номер один становится ЦСКА — армейцы опередили «Зенит» в турнирной таблице за счет гола на чужом поле в очной встрече и вошли в заветную для себя зону Лиги чемпионов. На что реально способна команда Виктора Гончаренко, говорить рано. В московской встрече с «Зенитом» это были стойкие солдаты, оборонявшие ничью, а «Томь» в ее нынешнем состоянии — не показатель. Но, похоже, что как минимум эмоциональное состояние у ЦСКА сейчас лучше, чем у питерцев. При прочих равных это может сыграть такую же роль, как тот самый выездной гол.
Нервы в этой концовке понадобятся всем. «Зенит» их начинает тратить уже сейчас. Не напрасно ли?
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
ПОЧЕМУ ЦСКА ВЫШЕ «ЗЕНИТА»?
По итогам 19 туров ЦСКА имеет одинаковое количество очков с «Зенитом», но находится выше в турнирной таблице за счет гола на чужом поле. В случае равенства очков решающим становится количество побед (их у команд по десять), потом рассматриваются матчи между собой. И если в Москве команды сыграли 0:0, то в
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