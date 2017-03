Наши прекрасные, самые лучшие в мире болельщицы! ? С 8-м марта вас поздравляют Нема Пейчинович и Соломон Кверквелия. Будьте счастливы и спокойны за наш «Локомотив» - он надёжно защищен?? Мы вас любим! #8марта #ЖелезноВместе #ТвоиЗащитники #КаждыйДень

A post shared by Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) on Mar 7, 2017 at 11:14pm PST