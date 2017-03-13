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— Вы недавно провели первый матч в премьер-лиге в этом сезоне. Как ощущения?

— Ощущения великолепные, хотя форма явно не такая, как раньше. Точно не сто процентов. Готов сейчас процентов на девяносто. Но это не страшно. Самое главное — уверенность. Раньше я не знал, для чего тренировался, а сейчас знаю. Поймите правильно — тренироваться люблю, нагрузки меня не пугают, но тяжело работать, когда не понимаешь, во имя чего.

— В «Локо» это понимаете?

— Конечно. Очень рад, что попал в такую команду. Тут даже нечего сказать — просто сказка. Огромное спасибо тренеру — верил, поддержал, поставил в состав. Теперь легче, хотя понимаю, что никто мне здесь ничего не гарантирует. Но есть вера.

— Во что верили, когда не играли в «Рубине»?

— За спиной стояла сборная Грузии. Тренировался для сборной и для себя. Все-таки слово «контракт» тоже имеет значение.

— «Локомотив» сейчас играет в три центральных защитника.

— И это удобная для меня схема. Мы так много матчей играли в «Рубине» с Бекиевичем. В том числе и в Лиге чемпионов.

— Быстро нашли общий язык с Чорлукой и Пейчиновичем?

— Очень хорошие защитники, наверное, лучшие в чемпионате. Рядом с Чарли чувствуешь себя спокойно. Опыт у него сумасшедший, очень грамотный подсказ. Считается, что он лидер в линии обороны, и это правильно. Но мы все друг друга страхуем, конечно. Если кто-то один ошибется, второй всегда рядом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRXk3ZTAweQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Наши прекрасные, самые лучшие в мире болельщицы! ? С 8-м марта вас поздравляют Нема Пейчинович и Соломон Кверквелия. Будьте счастливы и спокойны за наш «Локомотив» - он надёжно защищен?? Мы вас любим! #8марта #ЖелезноВместе #ТвоиЗащитники #КаждыйДень</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-08T07:14:37+00:00">Mar 7, 2017 at 11:14pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы с Пейчиновичем снялись в клубном ролике к 8 марта — шлете воздушные поцелуи болельщицам «Локо». Вас уговаривали или сразу согласились?

— Сразу! Попросили, я сделал. Хороший ролик получился, смешной чуть-чуть. Ребята потом подкалывали, особенно Тарасов и Касаев.

— Что говорили?

— «Ты такой сладкий был, нам очень понравился!» Много шутили, негодяи! Даже обиделся. Два дня не буду с ними теперь общаться.

— Вижу, вы освоились!

— Еще бы! У меня такое ощущение, будто я в команде два года. Потрясающая обстановка, ребята дружелюбные, всё здесь очень по-доброму. Конечно, шучу, что не буду говорить с Тарасовым и Касаевым, они это знают. С Аланчиком давно общаемся. Когда он сюда перешел, поддерживали связь. Теперь с Борцухой в одной команде.

— Это его так в команде называют?

— Я его так называю! Он же фанат ММА.

— А вы?

— Я — добрый. В драках не участвую.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRQ8n0IA9kK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@fc_lokomotiv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Saba Kvirkvelia (@saba_kvirkvelia) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-05T17:27:31+00:00">Mar 5, 2017 at 9:27am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Кто выше — вы или Гильерме?

— Одинаково, думаю. Хотя, может, Гиля на сантиметрик повыше.

— Вы говорили, что планируется подробный разговор с Семиным. Он состоялся?

— Юрий Палыч меня знает. Он хочет, чтобы я помог команде в схеме с тремя защитниками. Сделаю все, чтобы помочь. Как уже говорил, никто не гарантирует место в составе. Не значит, что я буду в основе, «Локо» это большая команда с высокой конкуренцией. Но я уверен, что здесь все зависит от моего труда. Стану каждый день доказывать, что умею играть в футбол. Есть люди, которые говорили, что мой уровень — третья лига. Вот и им хочу кое-что тоже доказать. Буду хорошо тренироваться — буду играть.

— С иностранным тренером Грасией у вас не сложилось. Может, дело в том, что просто не понимали друг друга?

— Мне не важно, на каком языке говорит тренер и из какой он страны. Самое главное, чтобы уважал меня. Уважение превыше всего. Не я решаю, кто должен быть тренером, но кто бы ни был, я хочу от него уважения. И четких правил. Просто так сидеть и получать зарплату — это не для меня.

— Главное отличие Семина от Грасии?

— Сравнивать не хочу, скажу про Палыча. Это не только легенда для клуба, но и очень хороший человек. Я с удовольствием приезжаю на тренировки. Могу по нескольку часов находиться на базе, время летит совершенно незаметно. Думаю, такая атмосфера создается благодаря тренеру.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.43509272467903% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQyz28EleJA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">✋️✋️✋️p:k</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Saba Kvirkvelia (@saba_kvirkvelia) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-22T00:33:43+00:00">Feb 21, 2017 at 4:33pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Впереди важный матч с «Краснодаром». Чего от него ждете?

— Возьмите наш состав, и вы сами поймете, что «Локомотив» не на своем месте. Мы заслуживаем гораздо большего. Сейчас в таблице все очень плотно, каждый матч очень важен. Будем играть на победу всегда. Думаю, все будет хорошо. Нужно пару матчей выиграть, и дело наладится.

— Для вас принципиально обойти в турнирной таблице «Рубин»?

— Делами «Рубина» практически не интересуюсь, хотя там и остались друзья. У меня все отлично. Желаю «Рубину» удачи, но у меня теперь свои дела.

— Все ждут, что «Локо» и «Рубин» встретятся в финале Кубка. Как вам такой сценарий?

— До финала еще надо дойти. «Уфа» — нелегкий соперник. Да и «Рубин» пусть сначала с «Уралом» разберется.

— Хотели бы остаться в «Локомотиве»?

— Да. И не на три месяца, которые остались до конца аренды, а как минимум на три года.