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13 марта 2017, 1:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Соломон Кверквелия: Есть люди, которые говорили, что мой уровень — третья лига

Новичок «Локомотива», который сегодня закрывает тур матчем с «Краснодаром», намерен доказать, что его недоброжелатели были не правы.

Новичок <span class=error>Локо</span> намерен доказать: его недоброжелатели были не правы. Увеличить
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— Вы недавно провели первый матч в премьер-лиге в этом сезоне. Как ощущения?

— Ощущения великолепные, хотя форма явно не такая, как раньше. Точно не сто процентов. Готов сейчас процентов на девяносто. Но это не страшно. Самое главное — уверенность. Раньше я не знал, для чего тренировался, а сейчас знаю. Поймите правильно — тренироваться люблю, нагрузки меня не пугают, но тяжело работать, когда не понимаешь, во имя чего.

— В «Локо» это понимаете?

— Конечно. Очень рад, что попал в такую команду. Тут даже нечего сказать — просто сказка. Огромное спасибо тренеру — верил, поддержал, поставил в состав. Теперь легче, хотя понимаю, что никто мне здесь ничего не гарантирует. Но есть вера.

— Во что верили, когда не играли в «Рубине»?

— За спиной стояла сборная Грузии. Тренировался для сборной и для себя. Все-таки слово «контракт» тоже имеет значение.

— «Локомотив» сейчас играет в три центральных защитника.

— И это удобная для меня схема. Мы так много матчей играли в «Рубине» с Бекиевичем. В том числе и в Лиге чемпионов.

— Быстро нашли общий язык с Чорлукой и Пейчиновичем?

— Очень хорошие защитники, наверное, лучшие в чемпионате. Рядом с Чарли чувствуешь себя спокойно. Опыт у него сумасшедший, очень грамотный подсказ. Считается, что он лидер в линии обороны, и это правильно. Но мы все друг друга страхуем, конечно. Если кто-то один ошибется, второй всегда рядом.

— Вы с Пейчиновичем снялись в клубном ролике к 8 марта — шлете воздушные поцелуи болельщицам «Локо». Вас уговаривали или сразу согласились?

— Сразу! Попросили, я сделал. Хороший ролик получился, смешной чуть-чуть. Ребята потом подкалывали, особенно Тарасов и Касаев.

— Что говорили?

— «Ты такой сладкий был, нам очень понравился!» Много шутили, негодяи! Даже обиделся. Два дня не буду с ними теперь общаться.

— Вижу, вы освоились!

— Еще бы! У меня такое ощущение, будто я в команде два года. Потрясающая обстановка, ребята дружелюбные, всё здесь очень по-доброму. Конечно, шучу, что не буду говорить с Тарасовым и Касаевым, они это знают. С Аланчиком давно общаемся. Когда он сюда перешел, поддерживали связь. Теперь с Борцухой в одной команде.

— Это его так в команде называют?

— Я его так называю! Он же фанат ММА.

— А вы?

— Я — добрый. В драках не участвую.

— Кто выше — вы или Гильерме?

— Одинаково, думаю. Хотя, может, Гиля на сантиметрик повыше.

— Вы говорили, что планируется подробный разговор с Семиным. Он состоялся?

— Юрий Палыч меня знает. Он хочет, чтобы я помог команде в схеме с тремя защитниками. Сделаю все, чтобы помочь. Как уже говорил, никто не гарантирует место в составе. Не значит, что я буду в основе, «Локо» это большая команда с высокой конкуренцией. Но я уверен, что здесь все зависит от моего труда. Стану каждый день доказывать, что умею играть в футбол. Есть люди, которые говорили, что мой уровень — третья лига. Вот и им хочу кое-что тоже доказать. Буду хорошо тренироваться — буду играть.

— С иностранным тренером Грасией у вас не сложилось. Может, дело в том, что просто не понимали друг друга?

— Мне не важно, на каком языке говорит тренер и из какой он страны. Самое главное, чтобы уважал меня. Уважение превыше всего. Не я решаю, кто должен быть тренером, но кто бы ни был, я хочу от него уважения. И четких правил. Просто так сидеть и получать зарплату — это не для меня.

— Главное отличие Семина от Грасии?

— Сравнивать не хочу, скажу про Палыча. Это не только легенда для клуба, но и очень хороший человек. Я с удовольствием приезжаю на тренировки. Могу по нескольку часов находиться на базе, время летит совершенно незаметно. Думаю, такая атмосфера создается благодаря тренеру.

— Впереди важный матч с «Краснодаром». Чего от него ждете?

— Возьмите наш состав, и вы сами поймете, что «Локомотив» не на своем месте. Мы заслуживаем гораздо большего. Сейчас в таблице все очень плотно, каждый матч очень важен. Будем играть на победу всегда. Думаю, все будет хорошо. Нужно пару матчей выиграть, и дело наладится.

— Для вас принципиально обойти в турнирной таблице «Рубин»?

— Делами «Рубина» практически не интересуюсь, хотя там и остались друзья. У меня все отлично. Желаю «Рубину» удачи, но у меня теперь свои дела.

— Все ждут, что «Локо» и «Рубин» встретятся в финале Кубка. Как вам такой сценарий?

— До финала еще надо дойти. «Уфа» — нелегкий соперник. Да и «Рубин» пусть сначала с «Уралом» разберется.

— Хотели бы остаться в «Локомотиве»?

— Да. И не на три месяца, которые остались до конца аренды, а как минимум на три года.

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