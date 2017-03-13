Валентина Яшина: У Акинфеева нет конкурентов. Игорь, так держать!

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Вскоре после того, как завершился матч ЦСКА — «Томь» и Акинфеев перекрыл достижение легендарного динамовца, Валентина Тимофеевна Яшина через СМИ поздравила Игоря, пожелала ему успеха и вспомнила про статуэтку в честь 100 сухих матчей, которую в свое время передавала ему. Пожелания замечательной женщины не могли оставить вратаря равнодушным. Спустя несколько часов Акинфеев раздобыл ее номер и лично поблагодарил за добрые слова. Услышав в ответ: Яшина рада, что именно он, самый достойный, побил рекорд ее супруга. В воскресенье наш корреспондент связалась с Валентиной Тимофеевной и узнала другие детали разговора.

— Валентина Тимофеевна, как вы отнеслись к достижению Акинфеева?

— Это очень приятно. Рекорд любого доставляет удовольствие остальным.

— Следите ли вы за выступлениями Игоря?

— Я не очень слежу за российской премьер-лигой в целом, поскольку «Динамо» выступает в ФНЛ. Но иногда, конечно, смотрю матчи.

— О чем в субботу говорили с Акинфеевым?

— Мы много о чем разговаривали. Игорь сам позвонил мне, поблагодарил. Я очень рада его успеху, как и успеху любого голкипера. Я болею за каждого вратаря, в какой бы команде он ни играл. У меня нет ни ревности, ни зависти.

— Какие сильные стороны Льва Ивановича схожи с сильными сторонами Игоря Акинфеева?

— Не знаю. На этот вопрос вам лучше ответят профессионалы. А я всего лишь жена….

— В интервью «СЭ» бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин отметил, что Акинфеев с Яшиным — из разных эпох. И на его взгляд, в чемпионате СССР у Льва Ивановича были соперники посерьезнее.

— У каждого времени свои герои. Во времена Льва все вратари были очень даже сильными. Я не могу сравнивать их друг с другом. У каждого из них свои сильные и слабые стороны.

— Как вы считаете, кто из вратарей российской премьер-лиги на сегодняшний момент мог бы составить конкуренцию Акинфееву?

— Я не очень слежу за футболом. Но сейчас у него конкуренции нет, по-моему.

— Что пожелаете Игорю?

— Дальнейших успехов. Так держать!

— К сожалению для многих поклонников Акинфеева, он так и не попробовал силы за рубежом. Лев Иванович является чемпионом Европы 1960 года — поступали ли ему после такого успеха предложения выступать за какие-то европейские клубы?

— Таких предложений не поступало. Тогда это было не принято, за рубежом никто не выступал.