Второй весенний тур чемпионата России по футболу завершится матчем на «Локомотиве»

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Второй весенний тур чемпионата страны завершается матчем двух претендентов на Лигу Европы. У «Локомотива» есть запасной вариант — победа в Кубке России, которая гарантирует выход в групповую стадию второго по значимости еврокубка. Тогда как у кубанцев остается последняя возможность вновь сыграть в Лиге Европы — занять место в первой четверке. По итогам уже прошедших матчей тура «Краснодар» опередили «Уфа» и «Терек» с «Ростовом», и осечка подопечных Игоря Шалимова может опустить их на девятую строчку.

Цитата «Краснодар» в нынешнем году сыграл уже пять официальных матчей за месяц, в которых одержал лишь одну победу — в домашней игре 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче». Она позволила краснодарскому клубу пробиться в следующую стадию, где в минувший четверг команда Шалимова уступила в гостях испанской «Сельте» (1:2). Ответная встреча пройдет в Краснодаре через три дня, и гости столичной арены «Локомотив» наверняка будут держать ее в уме.

«Локомотив» в нынешнем году пока только выигрывает и не пропускает: Юрий Семин успешно внедрил новую схему игры с тремя центральными защитниками. Железнодорожники в кубковом четвертьфинале обыграли «Тосно» (1:0), а в матче чемпионата разгромили самарские «Крылья Советов» (3:0). Двумя мячами в этой встрече отметился бразильский форвард Ари, который был арендован у «Краснодара». По договору между клубами в случае участия Ари в предстоящей игре «Локомотив» должен выплатить штраф в размере 500 тысяч евро, потому бразилец, скорее всего, на поле не выйдет, хотя Семин не исключил такой возможности — тренер хочет, чтобы нападающий сыграл в важном матче.

Первый матч Семина завершился победой «Локомотива»

В первом круге команды сыграли в Краснодаре 28 августа, и это был первый матч после возвращения в «Локомотив» Юрия Семина. Гости победили со счетом 2:1, отличились Александр Самедов и Эсекьель Хенти, которые уже покинули «Локомотив». В составе «Краснодара» забил Федор Смолов, однако лучший бомбардир премьер-лиги в предстоящем матче также не сыграет — из-за травмы.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 13.03.2017, 19:30 -:- Локомотив М Краснодар

Матч «Локомотив» — «Краснодар» начнется в 19:30 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

19-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Урал» — 2:0. В субботу «Уфа» победила «Крылья Советов» (1:0), ЦСКА разгромил «Томь» (4:0), а «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0). В воскресенье «Амкар» победил «Зенит» (1:0), «Спартак» — «Анжи» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с «Тереком» (0:0).

После 19 матчей в чемпионате России лидирует «Спартак» — 44 очка, по 36 очков набрали ЦСКА и «Зенит».