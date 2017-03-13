Александр Кержаков: За сборную России я уже вряд ли сыграю
Лучший бомбардир в истории отечественного футбола — о своей профессиональной карьере, роли в клубе и национальной команде и интересе к тренерской работе.
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (226 голов) и национальной сборной (30 голов). К 34 годам прославленный форвард решил написать книгу под громким названием «Александр Кержаков. Лучший, на страницах которой рассказал обо всех этапах своей карьеры. После презентации автобиографии Кержаков дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением относительно смены вектора развития «Зенита, рассказал о взаимоотношениях с бывшими и нынешним наставниками
— Вы публикуете свою автобиографию в 34 года. Уже не ждете, что случится нечто яркое, что заслужит отдельной главы в книге?
— Знаете, я вообще никогда ничего не жду — я просто живу. Всё происходит само собой. Почему решил написать книгу именно сейчас? В моей жизни за последние два года произошло много разных событий, о которых часто писали в прессе. Хотелось рассказать, как всё было на самом деле. Я добавил туда и спортивную составляющую, включая многолетний опыт игры в футбол. Попытался рассказать, как я добивался высоких результатов в спорте, что мне помогало и что мешало, о чем я переживаю. Еще хотелось, наверное, послужить примером для тех детей, которые мечтают быть профессиональными спортсменами, и для родителей, которые планируют отдавать детей в профессиональный спорт. Старт карьеры у каждого может быть разным, но стремление, самоотдача и вера в лучшее — не только ребенка, но и родителей, их поддержка — помогут достичь серьезных результатов.
— Всё ли задуманное удалось уместить на страницах книги?
— Есть некоторые истории — не только из личной, но и из спортивной жизни — которые я хотел бы добавить, но вспомнил о них только тогда, когда книга уже была отдана в печать и ничего поменять было нельзя.
— Приходилось ли перед публикацией согласовывать
— Нет, ничего не согласовывал. Я вообще никому не рассказывал, что пишу книгу.
— Когда вы начинали карьеру, «Зенит» славился собственными игроками, и они составляли костяк команды. Сегодня вы — едва ли не единственный воспитанник клуба в составе. Почему «Зенит» так серьезно изменил вектор развития?
— На это влияют многие факторы. Можно задаться целью, чтобы в команде были одни воспитанники клуба, и реализовать ее, но во главу угла всё равно всегда ставится результат. Если в развитии клуба делать акцент на собственную академию, на это уйдет не один год без громких побед, чего никому не хочется. А «Зенит» ассоциируется с серьезным клубом не только на российской, но и на европейской арене, и эту планку опускать нельзя. Наверное, сейчас нет воспитанников, которые могли бы пробиться в основную команду. А у тренеров нет времени на то, чтобы раскрыть молодые таланты, как это было 10 или 15 лет назад. Тогда они могли дать молодому игроку второй или третий шанс, в нынешних реалиях это намного сложнее.
— Зимой «Зенит» покинул 21-летний нападающий, один из немногих воспитанников клуба Алексей Гасилин. Поддерживаете решение молодого игрока?
— Конечно, я считаю это правильным выбором. У Гасилина были шансы закрепиться в «Зените». Он играл в кубковых матчах, на сборах всё время был с командой. Поэтому нельзя говорить, что
— В своей книге вы рассказываете, что после «Севильи» у вас были варианты с продолжением карьеры в «Тоттенхэме», «Фулхэме» и ПСЖ. Были шансы заиграть в
— Сейчас сложно сказать, что бы было, выбери я тот или иной путь развития карьеры. Варианты за рубежом действительно были, но я предпочел вернуться в Россию, перейти в «Динамо». Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Значит, тогда я этого хотел больше.
— На более поздних этапах карьеры вас «сватали» в английский «Борнмут». Эти разговоры имели под собой
— В случае с «Борнмутом существовал поверхностный интерес, никаких конкретных предложений я так и не получил.
— Ваш бывший партнер по «Зениту», португалец Фернандо Мейра в одном из своих интервью рассказывал, что Лучано Спаллетти во времена работы в петербургском клубе побаивался российских игроков. Это правда?
— Сложно понять, что Мейра хотел сказать словом «побаивался». Просто
— После Спалетти в «Зенит» пришел Андре
— Нет, я не представлял себе такого, даже в мыслях не было. Когда
— Судя по тому, как складывалась тренерская карьера
— Не могу судить. В нашем с ним конфликте спортивной составляющей было немного — в основном личностные отношения. К примеру, он
— После того конфликта вы с ним больше не общались?
— Нет. Главный тренер со мной не разговаривал.
— Вас удивило приглашение в «Зенит» румынского тренера Мирчи Луческу?
— Не удивило, потому что я уже слышал об этом, в клубе ходили слухи. Луческу понимает русский, при этом сам говорит на многих языках. Он специалист с огромным опытом, который подходит под тот вектор развития, который выбрал «Зенит». Сейчас клуб не покупает дорогостоящих футболистов, и нужен был тренер, который умеет раскрывать таланты. А это Луческу неоднократно удавалось в «Шахтере». Возможно, исходя из этого и был сделан выбор в пользу румынского специалиста.
— Сейчас в прессе обсуждается конфликт Луческу с Олегом Шатовым. Говорят, что россиянин стал меньше играть
— Это всегда будет обсуждаться. Если спортсмен часто играл, а потом резко перестал получать такое количество времени на поле, всегда будут искать
— Луческу знает русский язык, но при этом с прессой на нем не общается. А с футболистами?
— В основном он использует португальский. Второй тренер Александр Спиридон переводит на русский практически синхронно. Но при необходимости Луческу может спокойно перейти и на русский язык, чтобы оперативно подсказать
— Внешне Луческу достаточно спокойный человек. А как он ведет себя внутри коллектива?
— Он бывает очень эмоциональным. Это может проявляться не только во время игр, но и в ходе тренировочного процесса. Иногда это воспринимается игроками не так, как ему бы хотелось.
— В
— Я не люблю обсуждать вещи, которые меня не касаются: как строили, за сколько и так далее. Как житель Петербурга, как футболист, как человек, который любит «Зенит» и свой город, я очень рад, что у нас появился один из лучших стадионов в Европе. Это действительно очень значимое событие для всех.
— Сейчас активно обсуждают вопрос о том, как будет называться новый стадион: «Крестовский, «Зенит» или следует использовать его коммерческое название. Какое у вас мнение по этому поводу?
— Футбол давно уже стал бизнесом. Примеры больших зарубежных клубов перед глазами. Клуб должен зарабатывать в том числе и на названии стадиона. Это нормально. Если в «Зените» посчитают выгодным продать название стадиона большому спонсору на
— Говорят, на территории стадиона может появиться памятник одному или нескольким футболистам «Зенита», и вы были в списке претендентов. Как вы к этому относитесь?
— Думаю, каждому было бы приятно, если бы ему поставили памятник, особенно при жизни. Но правильнее, наверное, сохранять память о людях, которые создавали этот клуб. В истории «Зенита» было очень много таких людей, ветеранов, которые стояли у истоков клуба. Молодому поколению нельзя забывать о легендах петербургского футбола.
— Если бы выбирали вы, какой была бы эта двойка или тройка игроков?
— Таких много: Юрий Морозов, Павел Садырин, Виктор Набутов, Петр Дементьев.
— Сейчас часто обсуждают судьбу вашего одноклубника Виктора Файзулина, который
— Тяжело, конечно. Он много раз пытался начать тренироваться, но у него крайне сложная ситуация — серьезные проблемы с коленом. Он перенес очень много операций. Какие могут быть эмоции у человека, который не может заниматься любимым делом столько времени? Он пытается вернуться в футбол, но сейчас у него снова появились
— Команда
— Конечно. Виктор каждый день находится на базе: проходит восстановительные процедуры, занимается в тренажерном зале. Он — часть команды, никто не относится к нему как к человеку, который давно не играл. Он такой же занитовец, как и все остальные.
— Этой зимой из «Зенита» ушел один из тренеров — Сергей Семак, который возглавил «Уфу». Разговаривали с ним перед уходом?
— Нет. Это случилось во время отпуска. Но я рад за него, это новый этап в его карьере. Сергей довольно долго работал помощником тренера, набрался опыта. Уверен, выбрав самостоятельный тренерский путь, Семак сделал своевременный шаг — уйти и возглавить команду
— Вы бы сами хотели обучиться тренерскому ремеслу?
— Мне это интересно. Но хочется не просто обеспечить себя работой. Тренерская деятельность гораздо важнее для меня с точки зрения невидимой, обратной стороны профессии. Как держать под контролем психологическое состояние всей команды, понимать и варьировать подготовку, с чем это должно быть связано, почему и как тренер принимает определенные решения… Эти моменты мне интересны — психологическая составляющая такого персонажа, как главный тренер.
— «Зенит» при совершении трансферов всегда интересует и маркетинговая составляющая сделки. Сложно отрицать, что на данный момент вы — самый популярный игрок в составе
— Наверное, маркетинговому отделу я интересен как наиболее популярный человек в команде. Главному тренеру — как игрок. Но я не задумываюсь об этом, а выполняю то, что от меня требует главный тренер. Мне бы хотелось верить, что я больше нужен «Зениту» как футболист.
— Часто приходилось слышать, что ваша главная мечта — сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Это осуществимо?
— Думаю, нет.
— То есть вы больше не ждете вызова в сборную?
— Вызова в сборную ждет каждый футболист, и я — не исключение. Но я оцениваю ситуацию как реалист. Думаю, за сборную России я уже вряд ли сыграю. Как я могу попасть в национальную команду, если я редко играю в клубе? Сколько я ни старался, всё равно в последнее время не заслуживал вызова в сборную, поэтому вряд ли уже
— Вы являетесь лучшим бомбардиром сборной России в ее истории. Есть идея провести
— Нет, я не могу стать инициатором
— В 2012 году вы были доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Какие функции вы выполняли?
— Никаких сложных функций.
— Если поступит такое же предложение в будущем — согласитесь?
— Если мне предложат — естественно, я поддержу действующего президента.
— У вашего благотворительного фонда (в 2015 году Кержаков основал фонд «Звезды детям». — «Известия) существует протокол о намерениях с Эрмитажем. Как продвигается сотрудничество на данном этапе?
— Сотрудничество включает в себя обучающие курсы для наших подопечных в Эрмитаже — лекции об искусстве. Они будут направлены на развитие детей: рисование, исторические курсы. Это здорово, что мы оказались первым благотворительным фондом, который удостоился чести сотрудничать с одним из лучших музеев мира. Нам это очень приятно. Я надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным, дети потянутся к искусству и будут развиваться в этом направлении. История — серьезная вещь, которая воспитывает людей. Дети — наше будущее, чем разностороннее человек развит, тем здоровее будет нация.
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