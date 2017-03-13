У «Локомотива» шансов больше, чем у «Краснодара»

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Центральным матчем 19-го тура чемпионата России по футболу станет игра «Локомотива» и «Краснодара». Матч состоится 13 марта в Москве на домашней арене «железнодорожников». Пока «Локомотив занимает 10-е место, а краснодарцы идут четвертыми. При этом расположение клубов в турнирной таблице РФПЛ настолько плотное, что победа москвичей сразу же уравняет их по очкам с «Краснодаром».

«Локомотив» после зимнего перерыва сыграл два официальных матча. В рамках ¼ Кубка России красно-зеленые переиграли «Тосно» со счетом 1:0, а в премьер-лиге разгромили «Крылья Советов» — 3:0. «Краснодар» же успел пройти «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы, а также проиграть в первой игре 1/8 финала «Сельте» (2:1, матч проводился в Испании). Помимо этого, «быки» вылетели из Кубка России, по пенальти проиграв «Уралу. А в предыдущем туре РФПЛ они вничью сыграли с лидером чемпионата «Спартаком (2:2).

— «Локомотив» достаточно уверенно возобновил сезон, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. — При этом «Краснодару» уже удалось войти в игровой тонус за счет матчей в Лиге Европы. Я оценю шансы команд как примерно равные. Но факт домашнего поля хоть и немного, но склоняет чашу весов в пользу «Локомотива».

Другой бывший игрок национальной команды Дмитрий Булыкин также высказался относительно своих ожиданий от предстоящего матча.

— Подопечные Юрия Семина очень прилично смотрятся после перерыва, — заявил «Известиям» Дмитрий Булыкин. — «Краснодар» же серьезно нагружен количеством матчей. Думаю, психологическое состояние команды после поражения от «Сельты» наверняка не самое лучшее. К тому же у «горожан» обширный список травмированных.

Так, в их число входят лучший бомбардир команды Федор Смолов, а также полузащитники Марат Измайлов и Шарль Каборе. Надо отметить, что в составе «Локомотива» также ожидается потеря. Бразильский форвард Ари, арендованный москвичами у краснодарского клуба зимой, по правилам соглашения сможет принять участие в игре только при дополнительной выплате €500 тыс., вероятность чего крайне мала. Отметим, что в предыдущем туре Ари оформил дубль.

— У «Локо» не будет Ари, но я бы не стал называть его главной боевой единицей, — сказал «Известиям» Нигматуллин. — Все-таки, он только-только перешел в стан «железнодорожников» и пока провел лишь один удачный матч. В то же время у «Краснодара» не будет Федора Смолова, так что в этом плане ничья.

В прошедших двух матчах одним из самых заметных игроков в составе «Локо» был 21-летний полузащитник Алексей Миранчук. Контракт молодого футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2017 года. В связи с этим практически всю зиму обсуждался возможный уход Миранчука из клуба.

— Алексей очень неплохо выглядит в первых играх, — отметил Дмитрий Булыкин. — Главное, чтобы его голова не была забита трансферными делами. Миранчук должен быть сосредоточен только на футболе и стабильно показывать хороший уровень. Только тогда можно будет назвать его одним из лидеров.

В то же время в «Краснодаре» зимой появилось серьезное усиление. Команду пополнил 25-летний швед Виктор Классон, который с первых матчей за новую команду сумел проявить свои лидерские качества. После пяти официальных игр за «Краснодар» в активе Виктора четыре гола и одна голевая передача.

— Виктор Классон, безусловно, очень сильный игрок, — добавил Нигматуллин «Известиям». — Честь и хвала селекционному отделу «Краснодара», который сумел разыскать этого футболиста. Но я бы не стал петь ему дифирамбы после нескольких игр, нужно посмотреть на Классона на более длинной дистанции.

«Краснодар» и «Локомотив» встречались друг с другом 11 раз. «Железнодорожники» оказывались сильнее в восьми встречах, дважды побеждали «горожане» и лишь однажды была зафиксирована ничья.