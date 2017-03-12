Дмитрий Хомуха: В «Зените» не видно вожака

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О ТУРБИНЕ

— Чем объяснить сенсацию в Перми?

— Да что вас удивляет? Все к этому шло. Состав «Зенита» уже не такой грозный, как прежде. Равноценной замены Халку, Гараю и Витселю найти не удалось. А главное, не видно вожака. Человека, способного повести за собой. Чувствуется, атмосфера в команде напряженная. «Амкар» же действовал в привычном ключе. Результата он добивается благодаря отлаженной игровой дисциплине, надежности в обороне и невероятной самоотверженности. При минимальных вложениях такой подход оправдан.

— Дзюба главным героем матча назвал арбитра Турбина. У вас-то мнение другое?

— Начнем с судейства. Луческу заявил, что Турбин отменил чистый гол «Зенита» на седьмой минуте, а также не назначил пенальти за фол на Дзюбе. В первом случае, на мой взгляд, арбитр ошибся. Мяч пересек линию ворот до касания Нету. Даже если португалец залез в офсайд, дотронулся до мяча уже за ленточкой. По второму эпизоду претензии «Зенита» абсолютно необоснованны. В борьбе с Дзюбой защитник правила не нарушал. Что касается главного героя, то в этом матче его вообще не было.

О БЫВШЕМ КЛУБЕ

— Неужели?

— У «Зенита» выделить некого. В «Амкаре» тоже никто не блеснул. Зато там есть коллектив и сплоченность. Что про мой бывший клуб, к сожалению, сейчас не скажешь. Если люди будут искать проблемы не в себе, а на стороне, ни к чему хорошему это не приведет.

— Что не получается у «Зенита»?

— Игра в атаке. Раньше тот же Халк мог взять ответственность на себя, из ничего сделать гол. Сегодня такого футболиста нет. Жулиану поблек. Ему не хватает лидерских качеств, а Дзюбе — остроты. У Артема и моментов-то очень мало. Впрочем, он, как любой нападающий, фигура зависимая. Единственное светлое пятно — Данни, наконец-то восстановившийся после травмы. Вот кто в каждом матче выкладывается на сто процентов, может зажечь партнеров. Но на искусственном газоне в Перми капитана решили поберечь.

— Когда начнет играть Иванович, в запас пересядет Анюков или кто-то из центральных защитников?

— Хоть Луческу и выпустил серба с «Амкаром» на последние 15 минут в центр обороны, у меня нет уверенности в том, что на Ивановича рассчитывают именно в этой зоне. Мне кажется, сейчас он конкурирует на правом фланге с Анюковым. А тот держит уровень, повода для замены не дает.

— Впереди Анюков не слишком активен.

— Вы полагаете, 33-летний Иванович будет носиться от флажка до флажка? Сомневаюсь… В Брюсселе, в своем первом же матче, он допустил грубые ошибки. Да и потом на тренировках, наверное, выглядел не вполне убедительно, раз в основе больше не появлялся.

— Вы понимаете, зачем «Зенит» купил Эрнани, Молло, Цаллагова?

— О потенциале Эрнани по одному матчу судить сложно. Сам Луческу обмолвился, что бразильского полузащитника взяли на перспективу. А Молло и Цаллагова, судя по всему, — для глубины состава. Возможно, рано или поздно у них будет шанс. Но пока в «Зените» на этих позициях есть футболисты сильнее.

О «СПАРТАКЕ»

— Давайте теперь о «Спартаке».

— Команда движется по чемпионскому графику. В отличие от конкурентов не теряет очки на ровном месте. Про такие победы, как над «Анжи», говорят — выиграли на классе. Во втором тайме спартаковцы здорово прибавили, увеличили давление на ворота соперника. Было ясно, гол — вопрос времени.

— Самедов сыграл лучше, чем в Краснодаре?

— Да. Дело не только в победном голе. С точки зрения атакующих действий и остроты он смотрелся намного увереннее. Думаю, с каждым матчем Самедов будет прибавлять.

— Кого не хватало больше — Глушакова или Луиза Адриану?

— Конечно, Глушакова! Он же капитан команды, лидер, неутомимый боец. Футболисты с таким характером всегда в цене. Луиз Адриану забил в Краснодаре, но ключевой фигурой в спартаковской атаке еще не стал. В матче с «Анжи» его отсутствие не ощущалось. У Зе Луиша с Промесом моментов было предостаточно.

— Хоть что-то в игре «Спартака» вас настораживает?

— Защита. Каррера по-прежнему в поиске — то Боккетти отправляется в запас, то Ещенко. Но эти перестановки мало что изменили. Игра в обороне все равно оставляет желать лучшего. В матчах с командами высокого уровня точно будут проблемы. От «Краснодара» получили два, могли и от «Анжи» пропустить — моменты у махачкалинцев были.

— Кстати! Удержатся они в премьер-лиге?

— С очками у «Анжи» весной туго, но игра внушает оптимизм. Если «Томь» уже вряд ли что-то спасет, то у клубов, занимающих места с 15-го по 11-е, шансы равные. Борьба внизу пойдет до последнего тура.

— Зато в чемпионской гонке все ясно?

— Думаю, да. Что теперь остается конкурентам? Только ждать ошибок «Спартака». Но пока предпосылок к этому не наблюдается.

— На кого ставите в битве за серебро?

— Разыграют его ЦСКА и «Зенит». Но фаворита здесь нет. И у той, и у другой команды проблем хватает. Кто быстрее с ними справится, тот и получит место в Лиге чемпионов.