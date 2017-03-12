«Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ системы взятия ворот

Подобная система уже прошла проверку в матчах Кубка Конфедераций-2013 и в финальной стадии чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. Со следующего сезона она также будет введена и в матчах немецкой Бундеслиги.



Как сообщил «Чемпионату» источник в «Зените», руководство клуба намерено вынести этот вопрос на обсуждении коллег уже на ближайшем заседании РФПЛ: «Надоел беспредел в судействе! “Зенит”, как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной систем на всех матчах национального чемпионата», — заявил источник.