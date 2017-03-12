«Ростов» отрепетировал выезд в Манчестер
Команда из
Ростова-на-Дону на своем поле не сумела обыграть «Терек», но опробовала сочетания на ответный матч с «МЮ» в Лиге Европы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра двух претендентов на зону еврокубков вызвала в Ростове приличный интерес — заполнено оказалось около трех четвертей мест на трибунах. Частично, возможно, это было отголоском ажиотажа, связанного с матчем против «МЮ». Очередей в кассы на этот раз не было, зато они были к киоску с атрибутикой, где публика надеялась раздобыть сувениры той самой игры.
Состав «Ростова» наводил на мысль о подготовке к ответной встрече в Манчестере. Калачев, который не сможет там сыграть
— Калачев не играет в Манчестере, и сегодня мы пробовали иной вариант, — объяснил перестановки после матча главный тренер Иван Данильянц. — Мы поставили на края Киреева и Терентьева, и вероятно, они сыграют и в Манчестере. Основная сложность в том, что Киреев долгое время без игровой практики, и ему было тяжело во втором тайме, в итоге пришлось заменить. Но без сегодняшней практики его нельзя было бы выпускать в Манчестере. Бухаров тоже сыграл много матчей, и его тоже надо было разгрузить и дать Азмуну сыграть.
Первый тайм мало чем запомнился. Хозяевам потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к новым сочетаниям, а гости по большей части ограничивались разрушением. «Ростов», похоже, оказался после игры с «Манчестером» выхолощенным не столько физически, сколько эмоционально. Это передалось даже трибунам, молчавшим большую часть первого тайма. Отягчающим фактором, сорвавшим несколько перспективных атак обеих команд, стало пресловутое ростовское поле.
Перерыв не внес изменений в ход матча. По истечении часа весьма тусклой игры публика на трибунах стала терять терпение. Сначала зрители попытались завести свою команду скандированием «Мужики!», а затем стали требовать выхода на замену Калачева. Их требования были удовлетворены за двадцать минут до конца матча: вместе с Калачевым на поле появился Бухаров. Ход возымел действие — сразу после этого у ворот гостей стало жарко. Острые ситуации в штрафной «Терека» возникали чуть ли не поминутно — правда, по большей части в результате все тех же навесов и забросов. Лучшие возможности для взятия ворот были у Наваса, пробившего головой рядом с целью, и Азмуна, чей удар пришелся в перекладину. Наконец, на исходе игры Полоз разрезающим пасом вывел к воротам Бухарова, но бросившийся навстречу Городов заблокировал удар, а добить мяч в ворота Азмуну не дали защитники.
Двадцати минут активной игры «Ростову» для победы не хватило, а еврокубковые перспективы обоих клубов после этого результата потускнели. Это уже далеко не первый матч чемпионата, которым «Ростов» фактически пожертвовал ради успеха в текущем еврокубковом сезоне, но в конце концов это может стоить команде попадания в еврокубки сезона будущего. Единственным бонусом для хозяев можно считать то, что Жозе Моуринью вряд ли получит после этой игры много дополнительной информации о «Ростове».
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
из
|Иван Данильянц
|Рашид Рахимов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|3
|1
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
- Вышел из игры
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