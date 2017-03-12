«Ростов» отрепетировал выезд в Манчестер

Игра двух претендентов на зону еврокубков вызвала в Ростове приличный интерес — заполнено оказалось около трех четвертей мест на трибунах. Частично, возможно, это было отголоском ажиотажа, связанного с матчем против «МЮ». Очередей в кассы на этот раз не было, зато они были к киоску с атрибутикой, где публика надеялась раздобыть сувениры той самой игры.

Состав «Ростова» наводил на мысль о подготовке к ответной встрече в Манчестере. Калачев, который не сможет там сыграть из-за дисквалификации, остался в запасе, а его место занял Киреев. А вот находящийся в той же ситуации Гацкан на поле вышел, но на позицию левого центрального защитника. На «Олд Траффорд» эту вакансию, вероятно, опять займет Кудряшов, получивший на этот раз передышку. Полузащита и нападение, возможно, выглядели прообразом манчестерского варианта — Полоз и Азмун впереди, а тройку центральных хавбеков составили Ерохин, Нобоа и Препелицэ. Рашид Рахимов, несмотря на домашнюю неудачу в минувшем туре, ограничился лишь одним изменением в составе: вместо Пириса в опорной зоне появился Дьембер.

— Калачев не играет в Манчестере, и сегодня мы пробовали иной вариант, — объяснил перестановки после матча главный тренер Иван Данильянц. — Мы поставили на края Киреева и Терентьева, и вероятно, они сыграют и в Манчестере. Основная сложность в том, что Киреев долгое время без игровой практики, и ему было тяжело во втором тайме, в итоге пришлось заменить. Но без сегодняшней практики его нельзя было бы выпускать в Манчестере. Бухаров тоже сыграл много матчей, и его тоже надо было разгрузить и дать Азмуну сыграть.

Первый тайм мало чем запомнился. Хозяевам потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к новым сочетаниям, а гости по большей части ограничивались разрушением. «Ростов», похоже, оказался после игры с «Манчестером» выхолощенным не столько физически, сколько эмоционально. Это передалось даже трибунам, молчавшим большую часть первого тайма. Отягчающим фактором, сорвавшим несколько перспективных атак обеих команд, стало пресловутое ростовское поле.

Из-за состояния газона или по другим причинам, но игра хозяев свелась по большей части к длинным забросам к штрафной. Успеха они не имели — Азмуна и Полоза внимательно стерегли защитники. Лишь раз за весь тайм иранцу удалось пробить головой, и то не прицельно — мяч улетел мимо. Еще в одном эпизоде отскок из штрафной достался Нобоа, но удар получился несильным и не создал проблем Городову. «Терек» огрызнулся ближе к концу тайма — Балай головой пробил чуть выше цели.

Перерыв не внес изменений в ход матча. По истечении часа весьма тусклой игры публика на трибунах стала терять терпение. Сначала зрители попытались завести свою команду скандированием «Мужики!», а затем стали требовать выхода на замену Калачева. Их требования были удовлетворены за двадцать минут до конца матча: вместе с Калачевым на поле появился Бухаров. Ход возымел действие — сразу после этого у ворот гостей стало жарко. Острые ситуации в штрафной «Терека» возникали чуть ли не поминутно — правда, по большей части в результате все тех же навесов и забросов. Лучшие возможности для взятия ворот были у Наваса, пробившего головой рядом с целью, и Азмуна, чей удар пришелся в перекладину. Наконец, на исходе игры Полоз разрезающим пасом вывел к воротам Бухарова, но бросившийся навстречу Городов заблокировал удар, а добить мяч в ворота Азмуну не дали защитники.

Двадцати минут активной игры «Ростову» для победы не хватило, а еврокубковые перспективы обоих клубов после этого результата потускнели. Это уже далеко не первый матч чемпионата, которым «Ростов» фактически пожертвовал ради успеха в текущем еврокубковом сезоне, но в конце концов это может стоить команде попадания в еврокубки сезона будущего. Единственным бонусом для хозяев можно считать то, что Жозе Моуринью вряд ли получит после этой игры много дополнительной информации о «Ростове».